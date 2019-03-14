Я дружу с принцем Гарри и Меган Маркл, и меня возмущает, как репортеры ее преследуют, — Джордж Клуни

Интервью со звездой

Джордж Клуни в 2018 году был назван самым высокооплачиваемым актером в мире, по версии журнала Forbes. Джордж заработал за год 239 миллионов долларов. За свою карьеру он получил множество кинонаград, включая две премии «Оскар». Первую ему дали за роль второго плана в картине «Сириана», вторую — как одному из продюсеров фильма «Операция «Арго». Сегодня Клуни не только актер, но и один из самых успешных продюсеров и режиссеров в США. Он известен тем, что снимает фильмы, которые не добиваются большого успеха в прокате, но их неизменно отмечают кинокритики. Вот его режиссерские работы: «Признания опасного человека», «Доброй ночи и удачи», «Любовь вне правил», «Мартовские иды», «Охотники за сокровищами», «Субурбикон». Известность пришла к Клуни благодаря сериалу «Скорая помощь», в котором он в первых сезонах играл роль доктора Дага Росса. В этого обаятельного и довольно циничного персонажа влюбились миллионы женщин в разных странах. Затем Джордж с сериалами, можно сказать, завязал. И вот в мае в США состоится премьера мини-сериала «Уловка-22», снятого по знаменитому одноименному роману Джозефа Хеллера. Клуни выступил в этом проекте в нескольких ипостасях — был соавтором сценария, исполнительным продюсером, сыграл одну из ролей. Об «Уловке-22» говорят как об одном из самых интересных телепроектов нынешней весны. 6 мая Клуни исполняется 58 лет. На протяжении длительного периода он оставался едва ли не самым завидным холостяком Голливуда. В 1987 году встречался с актрисой Келли Престон, которая в итоге вышла замуж за Джона Траволту. В 1989 году Джордж женился на актрисе Талии Болсам, которая на два года старше его. Они почти не жили вместе и оформили развод четыре года спустя. Затем Клуни встречался со многими красотками, но ни одной из них не удалось сделать его женатым мужчиной. Потерпели поражение топ-модели Лиза Сноудон и Элизабетта Каналис, актрисы Рене Зеллвегер и Криста Аллен, спортсменка Стэйси Киблер. А потом Клуни познакомился с известным юристом Амаль Аламуддин и пал к ее ногам. В апреле 2014 года они объявили о помолвке, в сентябре того же года сыграли свадьбу, а в июне 2017 года Джордж стал отцом очаровательных двойняшек — Эллы и Александра. Видимо, кому-то эта семейная идиллия не дает покоя. В последнее время поползли упорные слухи о том, что Амаль и Джордж поссорились, что жена даже выставила Клуни за дверь и не дает ему видеться с детьми. Однако никаких подтверждений этим сплетням нет. Джорджу реагировать на них, очевидно, не хочется, да и времени у него на это нет. Кроме постоянных съемок, Клуни активно занимается общественной деятельностью. Он убежденно поддерживает Демократическую партию США, помогает пострадавшим от землетрясений и детям, живущим в зоне военных конфликтов. Обо всем этом Джордж Клуни откровенно и с присущим ему юмором рассказал в интервью, эксклюзивное право на публикацию которого в Украине «ФАКТЫ» получили от The Interview People.

— Джордж, скажите, почему вы выбрали для своего нового проекта «Уловку-22»? Когда вы впервые прочитали эту книгу? Считаете ее актуальной и сегодня, или сказалось ваше увлечение историей Второй мировой войны?

— Сколько вопросов сразу! Мы торопимся? Нет? Это хорошо. Давайте попробую отвечать по порядку. Надеюсь, как и многие из нас, я впервые прочитал роман Джозефа Хеллера еще в школе. «Уловка-22» входит в список обязательной литературы в США. И это правильно, потому что книга того заслуживает. Однако в 15-летнем возрасте я, конечно, не обратил внимания на стиль писателя, его оригинальный язык. Меня интересовал только сюжет, сама история. Да, она показалась тогда занимательной, местами смешной. Я читал «Уловку-22» сразу после «Над пропастью во ржи». Должен признать, что книга Сэлинджера произвела на меня большее впечатление. Но спустя 40 лет я снова взял в руки Хеллера. И смог по достоинству оценить его роман. Не мог оторваться.

Уверен, что всегда нужно перечитывать книги, с которыми познакомился в юности. Они воспринимаются совершенно иначе. Часто бывает, что те, которыми тогда восторгался, теперь выглядят пустышками. А то, что казалось скучным и заумным, воспринимается как самое интересное произведение в твоей жизни. Так же и с фильмами. Моя жена Амаль младше меня на 17 лет. Мы с ней смотрим какую-нибудь картину из новых, и вдруг я понимаю, что подсознательно сравниваю ее с каким-нибудь старым фильмом. Спрашиваю Амаль: «Ты видела такой фильм?» Она не смотрела. И мы обязательно смотрим его вместе. Для нее это не знакомая картина, а я сравниваю свои прежние ощущения с нынешними и с ощущениями жены. Мы делимся впечатлениями, обсуждаем. Думаю, хорошие фильмы и хорошие книги не стареют. Они всегда актуальны.

— В чем же актуальность «Уловки-22»? Ведь в ней описываются события, происходившие в далеком 1944 году.

— А вы считаете, что с тех пор что-то изменилось? О чем писал Хеллер? Об абсурдности войны как таковой. О бюрократической машине в армии. О человеческой психике, которая отказывается воспринимать гибель миллионов людей. По-моему, сегодня это актуально как никогда прежде. Хотя, думаю, это было актуально и во времена Древнего Рима, и в средние века, и в годы Второй мировой войны. К сожалению, это будет актуально и через 50 лет. Но есть в «Уловке-22» еще один аспект, который сегодня воспринимается иначе, чем это было, когда Хеллер издал свой роман.

Напомню, главный герой книги — капитан Йоссариан, военный летчик. Он не может понять, почему десятки тысяч людей, которые его не знают и с которыми он не знаком, желают убить его. Пилот всячески пытается убраться подальше от театра военных действий. А служит он в американском авиаполку, который базируется на островке в Тирренском море. Йоссариан пытается выдать себя за сумасшедшего. Психическое расстройство является официальной причиной для отстранения от полетов, однако для освобождения от воинской обязанности сначала необходимо подать официальное заявление.

При этом, согласно секретному правительственному постановлению, о котором известно только как об «Уловке-22», всякий военнослужащий, который заявляет о себе как о сумасшедшем с целью освободиться от военной обязанности, тем самым доказывает, что он не сумасшедший, потому что его стремление покинуть ряды вооруженных сил явно говорит о его здравомыслии! И меня осенило — это же книга о психическом здоровье людей, проблеме, которая стоит сегодня особенно остро. Хеллер делал акцент на другом — на войне, засилье бюрократии. Но его талант заключался еще и в том, что он заложил в свой роман вещи, которые со временем приобрели актуальность.



* В мини-сериале «Уловка-22» Клуни выступил как соавтор сценария, исполнительный продюсер и сыграл одну из главных ролей

— И все же, возвращаясь ко Второй мировой войне, чем вас так привлекает эта эпоха?

— Думаю, своей ясностью. Нам все понятно. Простите, когда я говорю: нам, имею в виду американцев, но не итальянцев и немцев. Были нацисты, которые стремились поработить всю Европу, и мы, хорошие парни и наши союзники, не позволили им это сделать. С другой стороны, я сыграл в нескольких фильмах о той войне. И прекрасно понимаю, что не все так просто и ясно. Взять того же капитана Йоссариана. Он больше боится не немцев, а армейских бюрократов. Тем не менее мне хочется верить в ясность того времени. Может быть, поэтому порой, переключая телеканалы, я все равно возвращаюсь на History Channel и смотрю старые документальные фильмы, военную хронику, цикл «Вторая мировая война в цвете». Мне это нравится.

— Вы вернулись к телесериалу спустя 20 лет после «Скорой помощи». Может, это ностальгия по тем временам вас заставила?

— О, это было чудесное время! Роль в «Скорой помощи» принесла мне известность и деньги. И не мне одному. Нас было шестеро. Шесть молодых амбициозных актеров, которые получили роли в этом сериале. И все шестеро стали звездами. «Скорая помощь» изменила нашу жизнь. Мне нечего стыдиться. Это был профессионально сделанный проект. По-моему, лучший сериал о медиках.

— А вы знаете, что «Анатомия страсти» обошла не так давно вашу «Скорую помощь» в рейтинге популярности?

— Вы серьезно? Не может быть. Нужно что-то делать и немедленно! Может, снять новый сезон «Скорой помощи»?

— Теперь мой черед — вы серьезно? Готовы вернуться к этому проекту и позвать всех его звезд?

— Почему бы и нет?! Только играть я буду уже не доктора, а пациента (смеется).

— А если серьезно. Готовы и дальше заниматься телепроектами?

— Да. Сейчас для этого золотое время. С появлением таких компаний, как Netflix и Hulu, можно снимать и хорошие мини-сериалы, и малобюджетные фильмы. Эти фирмы согласны вкладывать в такое кино деньги. В 2018 году только в США было снято почти 500 сериалов, мини-сериалов и телефильмов! Это Клондайк для кинематографистов. Не хочу сказать, что вся эта продукция отменного качества, но самородки в ней есть, и это факт. Когда я снимал «Доброй ночи и удачи», мне нужно было на фильм всего 6 миллионов долларов. Но ни одна из крупных голливудских студий не захотела дать эти деньги. Мне все разложили по полочкам. Для того чтобы запустить в прокат фильм, съемки которого обошлись в 6 миллионов долларов, потребуется еще 30 миллионов долларов на самую скромную рекламную кампанию — распечатать плакаты, дать рекламу в прессе, сделать трейлер, оплатить его показ на телеканалах. Поэтому голливудские боссы не могут понять, как можно снять хороший фильм, который обойдется в пять раз дешевле, чем его рекламная кампания! А Netflix и Hulu дают такие деньги.

— И чем нас собирается порадовать Клуни-продюсер в скором будущем?

— Точно будет снят 8-серийный телепроект про Уотергейт. На стадии согласования проект, съемки которого запланированы в Новом Орлеане. Задумана история стареющего человека, который с возрастом сталкивается со все большими потерями.

— А фильмы с большим бюджетом вас не привлекают?

— Знаете, я вам так отвечу — мне это не интересно. Когда ты занимаешься сценарием, режиссурой, продюсерской работой, да еще и намерен сниматься в собственном проекте, на это уходит не менее двух лет жизни. А то и больше. Я уже не мальчик и не желаю тратить оставшееся время впустую. Думаю, это не секрет — большинство актеров снимаются в чем попало, потому что им нужны деньги. Мы такие же люди, у нас такие же потребности, как у других. Но наша профессия — играть в кино и сериалах. И я так делал раньше.

Не могу сказать, что в восторге от всех своих ролей. Однако сейчас вы разговариваете с парнем, который не так давно продал за миллиард долларов компанию по производству текилы. Так что теперь у меня есть деньги. Их хватает и на меня, и на мою семью. И я хочу снимать кино, которое мне интересно. Это тот случай, когда деньги дарят свободу выбора. Не во всем, конечно, но в творчестве точно. Кстати, я не единственный, кто так рассуждает и поступает. Мой друг Брэд Питт делает то же самое. Он уже несколько лет продюсирует проекты, которые ему нравятся. И для нас не важно, будем мы в них сниматься или нет.



* Джордж Клуни назвал свой официальный брак с Амаль Аламуддин самой изощренной бюрократической уловкой

— А кроме кино и телевидения, есть другие планы?

— Вы о чем?

— Хорошо известно, что вы активно поддерживаете Демократическую партию. В 2020 году в США пройдут очередные президентские выборы. А демократы пока не определились с кандидатами. Хиллари Клинтон отказалась баллотироваться снова. Майкл Блумберг тоже не хочет. А вы?

— У меня нет политических амбиций. Хотя наша семья всегда интересовалась политикой. Мой отец баллотировался в Конгресс США. Но это не мое. Знаете, я ведь не собирался становиться актером. Мечтал быть политическим обозревателем. Как мой отец. У него это здорово получалось. А я попробовал и, к счастью, быстро понял, что мне не хватает таланта. И подался в актеры. Но это не значит, что я отстранился от политики. Да, активно поддерживаю демократов, агитирую за них, являюсь спонсором этой партии. Наша сегодняшняя проблема (и вы это очень точно подметили) — отсутствие явного лидера. У республиканцев он есть. Это Дональд Трамп. Да, что бы о нем ни говорили, это харизматичный лидер. За него голосовали, потому что, во-первых, Трамп — телезвезда. У него даже звезда есть на Аллее славы на Голливудском бульваре. То, что он говорит и делает, ужасно. Но в нем есть уверенность. Люди инстинктивно это чувствуют. Он — лидер.

— Значит, демократам, чтобы победить на следующих выборах, нужно выдвинуть кандидатом кого-то из знаменитостей?

— Необязательно. Нужен лидер. Такой человек, который способен зажечь других. Таким был Барак Обама. Ему поверили миллионы. Он объяснял людям сложные вещи простым и понятным им языком. А что мы видим сейчас? Во время дебатов на любом уровне республиканцы решительно заявляют: «Это плохой парень! А это хороший парень!» А демократы начинают размазывать кашу: «Ну, я понимаю, вы это так говорите, потому что ваши родители были алкоголиками…»

Возможно, я утрирую. Но это правда. Реальность заключается в том, что люди хотят понимать, кто хороший парень, а кто — плохой. И нужен человек, который говорит это просто и понятно. К сожалению, комитет Демократической партии, работающий со спонсорами, хочет от нас только денег. И нам об этом говорят на каждой встрече. Недавно я не выдержал и заявил им: «Ребята, мы же можем предложить вам гораздо больше, чем просто деньги. Почему вы не просите нас помочь в том, в чем мы действительно хороши. Например, придумать агитационный плакат или видеоролик, которые понравятся миллионам американцев?» Они ничего не ответили. А жаль…

— Может, это еще одно проявление бюрократии?

— Возможно.

— Признайтесь, а вам лично часто приходилось сталкиваться в жизни с бюрократическими уловками?

— Хороший вопрос. А главное — неожиданный. Если бы вы меня заранее предупредили, я бы подготовился. А так даже погуглить не успею. Послушайте. Вы загнали меня в ловушку. Это же настоящая уловка-22 с вашей стороны.

— Вижу, вы используете это выражение в повседневной жизни.

— Конечно. Многие это делают, ведь название романа Хеллера стало идиомой в английском языке. А вы знаете, что Джозеф несколько раз менял его? Эта история звучит как анекдот, но все так и было на самом деле. Первоначальный вариант звучал так — «Уловка-18». Но тут вышла книга Леона Юриса «Милая, 18». И Хеллер понял, что нужно менять число в названии. Он изменил на «Уловку-17». Не успел он это сделать, как увидел афишу фильма «Лагерь для военнопленных № 17». Эту картину снял Билли Уайлдер. Главную роль исполнил легендарный Уильям Холден. Понятно, люди стали бы путать популярный фильм о войне с книгой из-за одинакового числа в названии. Хеллер снова переписал заголовок и текст. Появился вариант «Уловка-11». И снова неудача! Вышел фильм «11 друзей Оушена» с Фрэнком Синатрой! Как Джозеф ругался. Вы себе не представляете. Он изучил все названия фильмов и книг и выбрал вариант «Уловка-14». Принес переделанную рукопись издателю, а тот забраковал название. Сказал, что «14» звучит не смешно. Я не знаю, почему он так решил. Лично мне «Уловка-14» кажется очень смешным названием. В итоге они сошлись на «Уловке-22». Вот в каких муках рождалось название книги, которое стало в итоге популярной идиомой.

— Замечательная история. Спасибо, но вы виртуозно ушли от ответа на мой вопрос. Я его повторю и даже уточню. Назовите самую изощренную бюрократическую уловку, с которой вам пришлось иметь дело?

— Господи, наверно, я не должен говорить это журналистам, но отвечу честно. Считаю такой уловкой официальный брак.

— А теперь можно задать вам личный вопрос?

— Смотря какой…

— Не собираетесь ли вы примерить на себя роль дяди Джорджа в ближайшем будущем?

— Вы сейчас намекаете, не стану ли я крестным отцом нового члена королевской семьи? (Смеется.) Боюсь вас разочаровать. Увольте, нет. Я — отец двух близнецов. И мне хватает какашек в моей жизни. Говорю сейчас в буквальном смысле. Но раз вы затронули тему нашей дружбы с принцем Гарри и его супругой, хочу высказаться по поводу очень серьезной проблемы. Меня возмущает, как ведут себя репортеры и папарацци. Они буквально преследуют Меган Маркл, а ведь она женщина, к тому же беременная. Ей рожать меньше чем через два месяца. Вот это уже не шутки. Но ей не дают покоя так же, как не давали покоя принцессе Диане. Говорят, история повторяется. А мы с вами знаем трагический конец истории леди Ди. Дело дошло до того, что СМИ опубликовали глубоко личное письмо, которое Меган написала своему отцу. Это очень грубо. Знаю, как негативно это действует на женщин в положении. Моя жена тоже не так давно прошла через подобное. Но Меган достается еще больше.

Напомним, супруги Клуни были в числе гостей на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. А недавно Джордж и Амаль побывали на ужине в Букингемском дворце.

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Samantha Reyes / The Interview People). Фото Getty Images



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