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Экс-глава внешней разведки Божко получил новую должность
Стало известно новое место работы Егора Божко, уволенного с должности главы Службы внешней разведки. Он назначен заместителем министра иностранных дел Украины. Соответствующее распоряжение Кабмина Украины обнародовано на правительственном портале 13 марта.
«Назначить Божко Егора Валерьевича заместителем министра иностранных дел Украины с 14 марта 2019 года», — говорится в документе.
К новой работе бывший разведчик должен приступить 14 марта.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины Егора Божко 13 марта. Он занимал свой пост с сентября 2017 года, а до назначения исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО.
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