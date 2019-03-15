«Славия» на 119-й минуте вырвала победу у пятикратного победителя Лиги Европы: видеообзоры матчей

Спорт

В четверг, 14 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Киевское «Динамо» следом за крупным выездным поражением от «Челси» (0:3) безвольно уступило лондонскому клубу и дома (0:5), потерпев самое крупное домашнее поражение в еврокубках в истории и прекратив свои выступления на международной арене в нынешнем сезоне.

Лондонский «Арсенал» взял убедительный реванш за поражение в Ренне от одноименной команды неделей ранее, а вот миланский «Интер» довольно неожиданно уступил дома «Айнтрахту» из Франкфурта, обидчику «Шахтера» на предыдущей стадии, и вылетел из турнира. Австрийскому «Зальцбургу» не хватило для общего успеха домашней победы над грозным «Наполи», поскольку на выезде они уступили с еще более крупным счетом.

Также уступили обе российские команды — «Зенит» после осечки дома проиграл испанскому «Вильярреалу» и на выезде, а «Краснодар» в родных стенах пропустил гол в компенсированное время от еще одного испанского клуба «Валенсии».

В двух поединках победителя противостояния пришлось выяснять в дополнительное время. Настоящую сенсацию сотворила пражская «Славия», которая на 119-й минуте вырвала победу у пятикратного победителя Лиги Европы (и ее предшественника — Кубка УЕФА), испанской «Севильи» с общим счетом 6:5, а «Бенфика» смогла дома дожать оставшееся в меньшинстве загребское «Динамо».

«Динамо» (Украина) — «Челси» (Англия) — 0:5 (Жиру, 5, 33, 59, Алонсо, 45+1, Хадсон-Одои, 78). Первый матч — 0:3.

«Зальцбург» (Австрия) — «Наполи» (Италия) — 3:1 (Даббур, 25, Гульбрандсен, 65, Ляйтгеб, 90+2 — Милик, 14). Первый матч — 0:3.

«Краснодар» (Россия) — «Валенсия» (Испания) — 1:1 (Сулейманов, 85 — Гуэдеш, 90+3). Первый матч — 1:2.

«Арсенал» (Англия) — «Ренн» (Франция) — 3:0 (Обамеянг, 5, 72, Мэйтленд-Найлз, 15). Первый матч — 1:3.

«Бенфика» — «Динамо» (Загреб, Хорватия) — 3:0 в дополнительное время (Жонас, 71, Ферру, 94, Гримальдо, 105). Удален: Стоянович (104, второе предупреждение). Первый матч — 0:1.

«Вильярреал» (Испания) — «Зенит» (Россия) — 2:1 (Морено, 29, Бакка, 47 — Иванович, 90+1). Первый матч — 3:1.

«Интер» (Италия) — «Айнтрахт» (Германия) — 0:1 (Йович, 6). Первый матч — 0:0.

«Славия» (Чехия) — «Севилья» (Испания) — 4:3 в дополнительное время (Нгаде-Нгаджуи, 15, Соучек, 47, с пенальти, ван Бюрен, 102, Олайинка, 120 — Бен Йеддер, 44, с пенальти, Эль-Хаддади, 54, Васкес, 98). Первый матч — 2:2.

Жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги Европы пройдет в пятницу, 15 марта, в швейцарском Ньоне.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Бавария» впервые за восемь лет не вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Фото Twitter ФК «Интер»

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