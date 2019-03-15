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Дожди и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде 15 марта
В пятницу, 15 марта, в Украине ожидается потепление — днем на западе температура вырастет на пару градусов потеплеет. В то же время в Крыму и на востоке ожидается похолодание. Об этом в комментарии «ФАКТАМ» рассказал народный синоптик Леонид Горбань.
Ночная температура значительно не изменятся, лишь на 3−4 градуса поднимутся в восточных областях. Ветер чуть усилится — до 7−12 метров в секунду.
Дожди ожидаются на западе, дожди и мокрый снег — на востоке.
А уже в субботу, 16 марта, практически по всей территории Украины ожидаются дожди, на Закарпатье и в северных областях — довольно сильные и с мокрым снегом.
Без осадков будет лишь в южных Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях и в Крыму. Здесь ожидается переменная облачность, 8—11 градусов тепла днем и 0—3 — ночью.
Синоптическая карта на 15 марта
О других сюрпризах циклона Franz читайте в статье «ФАКТОВ» «В Украину вернутся морозы: прогноз погоды на ближайшие дни».
Напомним, согласно прогнозу Натальи Диденко, с 17 марта в Украину придет долгожданное потепление — до 15 градусов тепла.
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