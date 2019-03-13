В Украину вернутся морозы: прогноз погоды на ближайшие дни

Украина

В Украину опять пришло небольшое похолодание, а циклон Franz принес из Польши дожди в западные области страны. Впрочем, в центральных и восточных областях «Францу» продолжает сопротивляться антициклон Gabi. Поэтому там пока сохраняется сухая и не очень облачная погода, сообщает синоптик Наталья Диденко.

Напомним, до конца марта ожидаются температурные качели: столбик термометра будет то опускаться чуть ниже нуля (по крайней мере — по ночам), то подниматься до вполне комфортных градусов. Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань, согласно расчетам, на 14−15 марта «намечено» небольшое похолодание. После чего чуть потеплеет, но 20−24 марта снова могут ударить морозы до 4−6 (а в северных и восточных областях — даже больше) градусов с небольшими снегопадами. К концу месяца «минусовые» температуры уйдут, но с теплом придут дожди. А в первой декаде апреля уже можно надеяться на устойчивое потепление.

В четверг, 14 марта, днем в Украине будет в меру прохладно — от 5—7 тепла на востоке до 8—10 в Крыму и на западе. Ночные температуры будут держаться около нуля, лишь в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях опустятся до 5—7 градусов мороза. Север и запад затянет облаками с дождем и мокрым снегом, на остальной территории ожидается сухая погода с переменной облачностью. Южный и юго-восточный ветер будет несильным — 5—10 м/с

В пятницу, 15 марта, днем на западе на пару градусов потеплеет, в Крыму и на востоке — похолодает. Ночная температура значительно не изменятся, лишь на 3—4 градуса поднимутся в восточных областях. Ветер чуть усилится — до 7—12 м/с. Дожди ожидаются на западе, дожди и мокрый снег — на востоке.

16 марта, в субботу, без осадков будет лишь в южных Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях и в Крыму. Здесь ожидается переменная облачность, 8—11 градусов тепла днем и 0—3 — ночью. Остальные регионы затянет тучами. Там прогнозируются дожди, на Закарпатье и в северных областях — довольно сильные и с мокрым снегом. Температура, по сравнению с пятницей, на этой территории немного изменится: днем на пару градусов похолодает на западе и на 3—4 градуса потеплеет в центре и на востоке, ночью столбик термометра будет держаться возле нуля.

В воскресенье, 17 марта, почти по всей Украине будет сухо с переменной облачностью. Лишь в Донецкой и Луганской областях небо закроют тучи и возможен мелкий противный дождь. Ветер (западный и юго-западный) немножко ослабеет до прежних 5—10 м/с.

Воздух днем прогреется до 9—12 на востоке, до 15 градусов в центре и до 18 градусов тепла на западе Украины. Ночью столбики термометров не опустятся ниже 2—4 градусов тепла.

В понедельник, 18 марта, облаков станет еще меньше. Во всех регионах ожидается сухая теплая погода, хотя юго-западный ветер опять немного усилится — до 7—12 м/с, но солнце и температура около 15—19 градусов (на востоке, в Одессе и Крыму чуть ниже) тепла позволят нам чувствовать себя вполне комфортно. Не холодно будет и ночью — от 2—4 выше нуля на востоке до 6—8 тепла на западе.

Вероятно, наслаждаться такой погодой мы сможем 2—3 дня.

— 20—22 марта снова ожидается похолодание до нынешнего уровня (-2 ночью и +10 днем) и осадки — дождь, мокрый снег. Возможно, будет ветрено: во время прохождения атмосферных фронтов порывы могут достигать 15—20 м/с. Но ураганные ветры пока не прогнозируются, — рассказала «ФАКТАМ» замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталия Голеня.

Гидрологическая ситуация в Украине пока остается спокойной. Есть лишь небольшая угроза разлива рек Айдар и Деркул в Луганской области. Также вполне спокойно могут наверстывать упущенное за зиму любители горных лыж: снеголавинная ситуация в Карпатах оценивается как безопасная во Львовской и Черновицкой областях и как вполне благоприятная на Закарпатье и Ивано-Франковщине.

15 марта православная церковь поминает священномученика Федота. Епископ Киринейский проповедовал на Кипре в ІІІ—ІV веках, за что его пытали и заключили в тюрьму. Спасло его лишь прекращение гонений на христиан, инициированное императором Константином. На Федота часто наблюдалась небольшая оттепель перед последним весенним похолоданием. По приметам этого дня в народе прогнозировали, каким будет лето. Дождь в день Федота Киринейского обещал очень дождливое лето, теплый ветер — теплое и без засух, холодный ветер — холодное лето.

К 17 марта в Украину обычно прилетают грачи, 18 марта уже можно ожидать аистов. А 21 марта в Украине наступит астрономическая весна. После ее прихода из теплых стран возвращаются жаворонки.

Напомним, что в прошлом году аисты прилетели в Украину в середине марта, в самый разгар морозов и снегопадов. Тогда помощь замерзающим и голодным птицам оказывали как все неравнодушные граждане, так и спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ветер в Украине срывал крыши, разрушал здания, валил деревья и разбивал дорогие автомобили.

*Карты погоды сайта Гидрометцентра Украины



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter