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В Киеве подростки издевались над девочкой-школьницей и снимали это на видео: разгорается скандал
В сети появилось видео драки между подростками, снятое на стадионе киевской школы № 294. Судя по кадрам, подростки решили устроить публичное наказание своей сверстнице — она становится перед ними на колени и говорит: «Пожалуйста». Однако сразу после этого другая школьница набрасывается на нее и валит на землю.
«Закон о буллинге работает, но это никак не сдерживает „молодежь“… Киев, школа № 294», — написал автор видео, опубликованного в паблике «Киев Оперативный».
В комментариях в видео киевляне предложили устраивать для таких агрессивных детей исправительные лагере строгого режима или отправлять их на экскурсию в реальные места лишения свободы.
«На экскурсию по зоне их — там вся смелость улетучивается», — написал один из пользователей.
Еще один посоветовал отдать дочку на карате, чтобы она могла защититься в дальнейшем.
Напомним, «ФАКТЫ» писали об аналогичной истории, случившейся в Купянске Харьковской области. Там двое учеников восьмого класса жестоко избили шестиклассника в раздевалке возле спортзала. Агрессивные подростки били ребенка по голове до тех пор, пока он не потерял сознание. В результате 11-летний Дамир (так зовут пострадавшего) попал в больницу с травмой головы, ушибами и отеком лица.
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