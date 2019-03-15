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Украина

Захватят всю страну: украинцев предупредили о последствиях мира с Россией "любой ценой"

8:14 15 марта 2019   948
Андрей Полтава
Инф. «ФАКТОВ»

Склонность украинцев ко всепрощению играет с ними злую шутку. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал известный блогер Андрей Полтава.

По его словам, в случае с Россией такая черта соотечественников может привести к тому, что соседи будут и дальше будут «откусывать» от Украины больше и больше, пока не заберут всю нашу страну.

Именно поэтому блогер видит свою миссию в том, чтобы украинцы помнили о том, что такое Россия, и что такое российское общество на данном этапе эволюции.

«Украинцы всегда прощают. Меня это злит. Мы забываем про убитых, про пытки, про Крым, про все остальное готовы забыть. Но не понимаем, что если мы сегодня забудем, что сейчас Крым оккупирован и часть Донбасса, то завтра… Россия же не остановится», — сказал он.

Полный текст интервью с блогером «Смерть Путина для Украины ничего не изменит, российское общество родит нового «царя» читайте в «ФАКТАХ».

Напомним, ранее свой прогноз о падении режима Путина озвучил российский журналист Александр Невзоров.

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