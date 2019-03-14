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Ворвались в дом и угрожали детям: под Одессой у предпринимателя отобрали 500 тысяч долларов
Резонансное преступление совершено в Овидиопольском районе Одесской области в ночь на 13 марта. Как сообщили «Фактам» в региональном главке Нацполиции, четверо вооруженных злоумышленников, лица которых были прикрыты масками, проникли в дом местного предпринимателя и принудили отдать ценности и деньги.
В частности, угрожая мужчине, его супруге и троим малолетним детям оружием, принудили главу семьи открыть сейф, в котором была наличность примерно на 500 тыс. долларов (около 13 миллионов гривен).
Забрав деньги и ювелирные украшения, грабители скрылись.
По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению личностей подозреваемых и их задержанию.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на трассе под Николаевом бандиты отобрали у бизнесмена 15 миллионов и разбили его авто.
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