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Происшествия

Полиция приступила к поиску агрессивных киевских школьниц, устроивших расправу над сверстницей

11:16 15 марта 2019   245
Скрин с видео
Инф. «ФАКТОВ»

Полиция заинтересовалась видео, на котором группа подростков избивает девочку во дворе школы № 294. Как сообщили УНН в пресс-центре Деснянского отделения Национальной полиции города Киева, правоохранители устанавливают личность пострадавшего ребенка.

Также стало известно, что заявление в полицию о нападении на девочку в полицию никто не подавал.

«Сообщение об избиении девочки к нам не поступало. Видео избиения увидели постфактум. Сейчас мы устанавливаем личность девочки, почему ее родители не обратились в полицию, а также все детали происшествия», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Харькове полицейские по видео установили личности агрессивных подростков, издевавшихся над прохожим. Как сообщил инспектор отдела ювенальной превенции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Константин Шеремет, в действиях детей усмотрены признаки правонарушения, поэтому информация о случившемся была внесена в Журнале заявлений и сообщений. В настоящее время продолжается установление обстоятельств и личностей других участников инцидента.

Ранее в Минюсте Украины констатировали, что Украина вошла в первую десятку европейских стран по уровню распространенности булинга среди 11−15-летних школьников. Только за минувший год в украинских школах зафиксировали около 109 тыс. обращений к психологам из-за травли.

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