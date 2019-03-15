Украина

Скандал с хищениями в «Укроборонпроме»: стало известно о новых допросах

Государственное бюро расследований решило допросить всех должностных лиц Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), в т. ч. первого заместителя директора бюро Гизо Углаву. Это будет сделано в рамках расследования уголовного дела относительно возможного получения взяток правоохранителями-фигурантами журналистского расследования Bihus.Info. Об этом в комментарии Укринформу сообщил глава ГБР Роман Труба.

«Все работники НАБУ, которые фигурируют в журналистском расследовании, которые фигурируют в служебных расследованиях бюро, обязательно будут не только вызваны, но и допрошены в ходе уголовного производства», — сказал он.

По его словам, в настоящее время в бюро допрашиваются журналисты-расследователи, после чего на допрос вызовут правоохранителей.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро отстранило от исполнения должностных обязанностей двух детективов, имена которых фигурируют в расследовании Bihus.info (Олега Борисенко и Дмитрия Литвиненко), однако об отстранении заместителя директора бюро Гизо Углавы речь не шла.

Уголовное дело относительно возможного получения чиновниками ГПУ, СБУ, ГФС и НАБУ взяток от менеджеров «Укроборонпрома» в Государственном бюро расследований возбудили сразу же после обнародования 11 марта четвертой части журналистского расследования Bihus.info.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter