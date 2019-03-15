- 13:30 Жена российского военного выдала участие мужа в оккупации Крыма
- 13:22 Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы: онлайн-трансляция из Ньона
- 13:20 Скандал с хищениями в «Укроборонпроме»: стало известно о новых допросах
- 13:01 Крым больше не в радость: россияне недовольны аннексией полуострова
- 12:53 В Киеве врачу плеснули в лицо опасной жидкостью
- 12:51 В Киеве изменится ряд маршрутов общественного транспорта
- 12:40 Милота: Настя Каменских заинтриговала поклонников фото с Потапом
- 12:39 «Нужно отдать должное – Порошенко не из пугливых», – «азовцы» о приезде президента на Донбасс
- 12:28 Трансгендер потребовал извинений и 3000 долларов за то, что его дважды назвали «сэром»
- 12:24 Супрун рассказала, как избавиться от камней в почках
Скандал с хищениями в «Укроборонпроме»: стало известно о новых допросах
Государственное бюро расследований решило допросить всех должностных лиц Национального антикоррупционного бюро (НАБУ),
«Все работники НАБУ, которые фигурируют в журналистском расследовании, которые фигурируют в служебных расследованиях бюро, обязательно будут не только вызваны, но и допрошены в ходе уголовного производства», — сказал он.
По его словам, в настоящее время в бюро допрашиваются журналисты-расследователи, после чего на допрос вызовут правоохранителей.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро отстранило от исполнения должностных обязанностей двух детективов, имена которых фигурируют в расследовании Bihus.info (Олега Борисенко и Дмитрия Литвиненко), однако об отстранении заместителя директора бюро Гизо Углавы речь не шла.
Уголовное дело относительно возможного получения чиновниками ГПУ, СБУ, ГФС и НАБУ взяток от менеджеров «Укроборонпрома» в Государственном бюро расследований возбудили сразу же после обнародования 11 марта четвертой части журналистского расследования Bihus.info.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..