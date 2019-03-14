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Скандал с хищениями в "Укроборонпроме": НАБУ провело кадровые чистки
Национальное антикоррупционное бюро отстранило от исполнения должностных обязанностей двух детективов, имена которых фигурируют в расследовании Bihus.info о коррупционных злоупотреблениях в «Укроборонпроме». Об этом пресс-служба НАБУ сообщила в Facebook.
Отмечается, что директор НАБУ Артем Сытник принял кадровое решение, «учитывая общественный резонанс» и после консультаций с членами Совета общественного контроля НАБУ и Управлением внутреннего контроля НАБУ.
«Для максимальной эффективности служебного расследования и минимизации возможного воздействия и рисков, я принял решение отстранить детективов, задействованных в подготовке писем, опубликованных журналистами Bihus.info. Убежден, что в сложившейся ситуации нужно взвешенно подойти к анализу фактов», — сказал директор Бюро.
После завершения служебного расследования его результаты будут переданы в ГБР, а также доведены до общественности.
Отметим, что Совет общественного контроля НАБУ призывал отстранить от должностей заместителя руководителя третьего отдела І подразделения детективов главного подразделения детективов НАБУ Олега Борисенко и детектива Дмитрия Литвиненко. Такая же рекомендация касалась первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы.
Как сообщали «ФАКТЫ», Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении служебных лиц ГПУ, СБУ, Государственной фискальной службы и НАБУ. Предметом является предполагаемое получение ими неправомерной выгоды за непривлечение к ответственности замешанных в махинациях топ-менеджеров «Укроборонпрома». Данные о подобных коррупционных действиях были обнародованы в очередной части журналистского расследования журналистов Bihus.Info 11 марта.
А 12 марта стало известно, что дело сотрудника Главного управления СБУ в Киеве и области Дмитрия Москаленко о коррупции в оборонной сфере уже рассматривается в суде.
Также на фоне скандала был уволен первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.
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