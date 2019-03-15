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- 14:23 Настоящая зона: крымчан возмутило новшество на автовокзале в Ялте
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Настоящая зона: крымчан возмутило новшество на автовокзале в Ялте (фото)
В оккупированной крымской Ялте автовокзал обнесли проволокой. Забором оградили вход на автостанцию, выход на перрон, а также зону ожидания. При этом условий на автовокзале нет, даже часы не работают. Фотографиями в Facebook поделился Сергей Садыков.
«Не было никаких официальных постановлений Минтранса об установке клеток на Ялтинском автовокзале, это всё самодеятельность в качестве эксперимента. Прямо какая-то современная история города Глупова!», — написал он.
Напомним, ранее оккупанты оградили Никитский ботанический сад забором с колючей проволокой.
В соцсети считают, что это реалии современной России — «Пленные должны чувствовать себя свободно».
Люди возмущаются и считают, что жемчужину ЮБК превращают в клетку, но совсем «не золотую».
Даже объяснение того, что ограждения ставят на случай теракта, крымчан не устраивает. Они считают, что это не спасет, а новые сооружения служат для отмывания бюджетных денег.
Как сообщали «ФАКТЫ», оккупанты загораживают заборами морское побережье Крыма и уродуют его туристические красоты.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.