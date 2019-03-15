Настоящая зона: крымчан возмутило новшество на автовокзале в Ялте (фото)

Украина

В оккупированной крымской Ялте автовокзал обнесли проволокой. Забором оградили вход на автостанцию, выход на перрон, а также зону ожидания. При этом условий на автовокзале нет, даже часы не работают. Фотографиями в Facebook поделился Сергей Садыков.

«Не было никаких официальных постановлений Минтранса об установке клеток на Ялтинском автовокзале, это всё самодеятельность в качестве эксперимента. Прямо какая-то современная история города Глупова!», — написал он.

Напомним, ранее оккупанты оградили Никитский ботанический сад забором с колючей проволокой.

В соцсети считают, что это реалии современной России — «Пленные должны чувствовать себя свободно».

Люди возмущаются и считают, что жемчужину ЮБК превращают в клетку, но совсем «не золотую».

Даже объяснение того, что ограждения ставят на случай теракта, крымчан не устраивает. Они считают, что это не спасет, а новые сооружения служат для отмывания бюджетных денег.

Как сообщали «ФАКТЫ», оккупанты загораживают заборами морское побережье Крыма и уродуют его туристические красоты.

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