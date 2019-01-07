Симулятор тюрьмы: в сети показали шокирующие фото из Крыма

Происшествия

Оккупанты продолжают не только стягивать в захваченный Крым новейшие образцы вооружения, но и портят жизнь обычных жителей полуострова. В социальных сетях показали свежие фото, сделанные на тропе Ливадия — Ялта.

Далеко не впервые после оккупации на полуострове загораживают заборами морское побережье. Фактически сразу после аннексии Крыма там начали уродовать его туристические красоты.

При этом российские силовики выставляют ограды в Крыму даже вокруг новогодних ёлок.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в соцсетях показали фото пустующего вокзала в Феодосии. И это при том, что в Кремле уже несколько раз анонсировали запуск движения поездов по посту через Керченский пролив. Пока это все остается обещаниями, а на строительство многострадального Крымского моста требуют все больше денег.

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