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Симулятор тюрьмы: в сети показали шокирующие фото из Крыма
Оккупанты продолжают не только стягивать в захваченный Крым новейшие образцы вооружения, но и портят жизнь обычных жителей полуострова. В социальных сетях показали свежие фото, сделанные на тропе Ливадия — Ялта.
Далеко не впервые после оккупации на полуострове загораживают заборами морское побережье. Фактически сразу после аннексии Крыма там начали уродовать его туристические красоты.
При этом российские силовики выставляют ограды в Крыму даже вокруг новогодних ёлок.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в соцсетях показали фото пустующего вокзала в Феодосии. И это при том, что в Кремле уже несколько раз анонсировали запуск движения поездов по посту через Керченский пролив. Пока это все остается обещаниями, а на строительство многострадального Крымского моста требуют все больше денег.
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