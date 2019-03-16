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В Британии учительница убила трехлетнюю дочь, чтобы не дать ей видеться с бывшим мужем

В Британии произошел чудовищный случай. 36-летняя учительница биологии утопила свою трехлетнюю дочь в ванне. После этого она пыталась покончить с собой, но впала в кому. Врачи спасли убийцу, но уже ничем не смогли помочь девочке. Об этом пишет eg.ru со ссылкой на The Sun.

Женщину откачали, и она предстала перед судом.

В свое оправдание Клэр Коулберн заявила, что убила своего ребенка, чтобы убедиться в том, «что она не будет находиться рядом со своим отцом».

«На небесах ей будет безопаснее», — заявила женщина.

Со своим бывшим мужем, Майклом, Клэр рассталась за несколько месяцев до трагедии. Причиной разрыва, как она заявляла, была измена Майкла: тот якобы закрутил роман с коллегой.

После суда убитый горем отец признался, что ему с трудом удается справиться с эмоциями. Он также сообщил, что ушел из семьи не из-за интрижки с другой женщиной, а из-за того, что обстановка в доме начала казаться ему невыносимой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России погиб трехлетний ребенок, которого мать на неделю бросила одного без еды и воды. Тело девочки нашла бабушка, которая пришла в квартиру, чтобы поздравить внучку с днем рождения.

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