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В Киеве погиб парень, выпавший с балкона многоэтажки (видео)
В Киеве парень выпрыгнул из балкона высотки и погиб. Инцидент произошел 15 марта около 19:30 возле НАУ. Молодой человек 2001 года рождения выпрыгнул с общего балкона 14-этажного дома по адресу улица Николая Голего, 12. От полученных травм он скончался на месте. С какого этажа прыгал погибший, пока что неизвестно, но предварительно с 9−12.
Парень не проживал в этом доме. Но жители подъезда сообщили, что подростки часто проводили время на общем балконе 9-го этажа и употребляли наркотические вещества (марихуану), сообщает Информатор.
Отметим, что по данному адресу в январе 2019 года произошел подобный инцидент. Парень выпал с 13 этажа жилого дома на улице Николая Голего, 12.
Как писали «ФАКТЫ», недавно молодая одесситка «выпала» из окна квартиры, расположенной на 11-м этаже. Несколько суток это ЧП замалчивали. Нынче же, когда зреет скандал, полиция озвучила версию о суициде, однако знакомые и родственники погибшей не верят в это и подозревают убийство.
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