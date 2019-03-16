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Первые объятия и слезы: чем запомнился второй эфир проекта «Холостяк»

Во втором эфире девятого сезона романтического реалити «Холостяк» (СТБ) за сердце главного героя — Никиты Добрынина — сражались 17 девушек. Их оставил в проекте сам Холостяк после Первой вечеринки. По правилам проекта, со второго эфира стартуют романтические свидания и путешествия всей команды реалити.

— На этот проект я пришел, чтобы встретить свою настоящую любовь, — сказал Никита. — Если это произойдет, я для нее сделаю очень многое!

В то время, пока все девушки располагались в гостевом доме под Киевом, знакомясь друг с другом, Холостяк отправился в Египет. Именно в Шарм-эль-Шейхе Никита назначил встречу с Юлей и Настей.

— Мое самое большое преимущество — это фигура! - сказала Юля, собираясь на свидание на яхте. — Грудь и накаченная попа! Это будет наше свидание с Никитой, а Настя в это время пусть покупается в стороне.

На первом свидании Никита был в купальных шортах со стразами — подарке Юли на Первой вечеринке.

Холостяк пригласил девушек заняться дайвингом. По признанию Никиты он никогда в жизни не нырял.

— Я боялась этого больше всего, — сказала Юля. — У меня дикий страх глубины после одного из погружений.

— Мне так хотелось побыть с Никитой вдвоем под водой! — призналась Настя. — Важно, что мы делаем это вместе. Поддержка друг друга нас очень сблизила.

Никита и Настя под водой держались за руки и обнимались.

— Я была в восторге! — призналась позже Настя.

В это время Юля ждала пару на катере.

— Я была в шоке, увидев, что Никита и Настя обнимаются, — призналась Юля.

— Наши герои испытали столько эмоций, что после дайвинга еще минут 20 ходили в состоянии эйфории, — рассказала «ФАКТАМ» руководитель проекта «Холостяк» Антонина Чернооченко. — Впрочем, любое свидание на проекте — это особенная история, которую мы стараемся сделать неповторимой.

В то время, пока Никита с девушками отдыхал в Египте, ведущий реалити Григорий Решетник передал подарок одной из девушек, оставшихся в Украине. Ею оказалась киевлянка Оля, которая уже на Первой вечеринке получила звание «самой сексуальной».

— Не думаю, что Никиту заинтересует такая девушка, как Оля, — сказала Карина, комментируя соперницу. — У нее были отношения с женатым мужчиной.

Свой подарок Никита попросил Олю открыть, когда она останется одна. Это оказался мобильный телефон, о котором попросила его Оля на Первой вечеринке. Никита сделал такой подарок в обход общепринятым правилам, запрещающим девушкам иметь мобильные телефоны.

Никитой с Юлей вместо дайвинга решили плавать в масках.

— Ты уплывала от меня! — сказал Никита, выйдя из воды. — Мне это было неприятно.

— Просто я не всегда могу показать, что чувствую, — сказала Юля. — Я очень сдержанный человек в своих эмоциях. Не хочу первой раскрываться. Я уже потратила пять лет на отношения, которые не сложились. Мне сложно проявлять инициативу по отношению к мужчине.

— Что ты чувствуешь ко мне?

— Мне с тобой легко.

Из двух девушек — Насти и Юли — розу на первом свидании могла получить только одна.

— Я до последнего момента думал, кому отдать розу, — сказал Никита. — Юля, я хочу дождаться следующего раз — эта роза тебе.

Настя не смогла сдержать слез, видя, как Юля уезжает с розой.

— Я хочу, чтобы мы с тобой провели еще один день вместе, — неожиданно признался Никита расстроенной Насте. Девушка в восторге бросилась Никите на шею! Оказалось, что Настя попала за границу первый раз в жизни.

— Я хотел показать Насте Египет, местные традиции, — сказал Никита. Пара села на верблюдов, устроив прогулку по ночному городу.

— Вообще верблюды возле мечети не ходят, их туда вывели ради нас, — рассказала «ФАКТАМ» Антонина Чернооченко. — Обычно такого не происходит. А наши герои гуляли на верблюдах по центру Шарм-Эль-Шейха — это было совершенно необычно для них и для нас. Но, все дело в том, что на «Холостяке» возможно все!

— Я буду вспоминать это свидание до конца своих дней, — призналась Настя.

Появление в доме Юли, вернувшейся из Египта, стало шоком для всех девушек, собравшихся в доме.

— Для всех участниц я — конкурентка, — сказала Юля, рассказав о том, что вернулась со свидания с Холостяком. Она передала очередное приглашение от Никиты — оно было адресовано Каролине.

Никита и Настя в одной из гостиниц Шарм-ель-Шейха устроили романтический ужин. Настя призналась, что у нее были отношения с мужчиной, который ее обманул.

— Он разместил мои фотографии в стиле «ню» в Интернете, — сказала Настя. — Это было для меня шоком. Я так расстроилась, что бросила университет. После всего, что произошло мне даже страшно влюбляться. Не хочу, чтобы мне кто-то опять сделал больно.

— Для меня важно, что Настя сумела остаться доброй, искренней девушкой, — сказал Никита. — Она стала открываться передо мной.

Правда, заветную розу Холостяк так и не отдал Насте, сказав, что примет решение на Церемонии.

Никита пригласил Каролину в Египет, чтобы там отметить день рождение девушки. Он встретил ее в аэропорту, пригласив в СПА-салон.

— Я знаю, что хорошо выгляжу и без одежды, — сказала Каролина, собираясь на массаж. — Но немного стесняюсь.

Тайно от Каролины, Никита заменил собой массажистку. Девушка не сразу заметила, что ее тело массирует сам Холостяк.

Никита подарил Карине «розу пустыни» — цветок, растущий в Египте. Девушка рассказала Холостяку историю своих отношений с бывшим возлюбленным.

— Он заставил меня кардинально изменить свою внешность! - призналась Карина сквозь слезы. — Наши отношения завершились трагически — парень жестоко меня избил.

— Мужчина, который поднимает руку на женщину — преступник, — сказал Никита. — Такого прощать нельзя и глупо думать, что это может измениться. Странно, что ты терпела.

— Мне было нелегко открыться, но Никита должен знать правду — она часть меня, — сказала Карина. — Сейчас я очень хочу влюбиться.

Девушек, собравшихся в доме, явно расстроило появление Насти, вернувшейся из Египта.

— Я не удивлюсь, если Настя вернулась для того, чтобы уйти на Церемонии роз, — сказала Аня.

К Церемонии роз никто, кроме Юли, получившей цветок на свидании, не был уверен в том, что останется на проекте.

— Для меня это будет очень сложный выбор, — признался Холостяк, начиная Церемонию. Первой на разговор он пригласил Юлю. Художница из Днепра подарила Никите рисунок, на котором были изображены две сплетенные руки.

— Мои прошлые отношения не сложились, — призналась Юля. — Мой мужчина часто выпивал. Я так и не смогла «достучаться» до него, хотя мы были три года в браке.

Откровенные разговоры у Холостяка состоялись с Лизой и Лерой.

Первую розу на Церемонии получила Даша. Затем Вика, Оля…

— Оля притягивает меня какой-то таинственностью, — признался Холостяк.

Когда Холостяк пригласил Леру, он не стал лукавить.

— Я не буду морочить тебе голову — у меня нет для тебя розы, — сказал Холостяк, повергнув в шок остальных девушек.

— Для меня каждый уход девушки — это маленькая победа, — не скрывала своих чувств Элизабет.

Когда на столе перед Холостяком осталась всего одна роза, на нее претендовали две участницы — Лиза и Настя.

— Мне кажется, ты еще не готова вступать в отношения, — сказал Холостяк, обращаясь к Лере. — Слишком сильна твоя зависимость от семьи.

— Может, это к лучшему, — призналась Лиза, когда Холостяк с ней прощался. — Мне было тяжело на проекте, в дали от семьи и родного города.

Последней алую розу от Холостяка получила Настя.

Итак, вторая неделя девятого сезона романтического реалити «Холостяк» (СТБ) стала финальной для 23-летней одесситки, врача-стоматолога Елизаветы. О том, что случилось с ней на проекте, почему она рада своему уходу и что думает о Никите, Лиза откровенно рассказала в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ».

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