Политика

Генерал рассказал, как можно было отстоять Донецк и Луганск

Чтобы сохранить контроль над Донбассом и не позволить России его оккупировать центральные власти в Киеве должны были действовать более решительно. Об этом «ФАКТАМ» заявил ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант запаса Василий Богдан.

«Считаю, что когда идет речь о судьбе государства, его руководство должно действовать более решительно. Да, прислали Наливайченко (возглавлял СБУ в 2006—2010 годах. — Авт.) в Луганск, а Ярему (первый вице-премьер-министр Украины с 27 февраля по 19 июня 2014 года. — Авт.) — в Донецк. Но они приехали „просто поговорить“. А по всем законам борьбы с контрреволюцией туда должны прибыть комиссары с соответствующими силами», — сказал он.

По словам Богдана, свою роль также сыграло то, что местная элита была на стороне оккупантов.

«Когда украинская власть пыталась освободить захваченные сепаратистами админздания в Донецке, он (украинский олигарх Ринат Ахметов. — ред.) этому препятствовал. Местная элита Донетчины, Луганщины, Крыма, да и других областей (хотя там все было немного по-другому) не справилась со своей ролью. Она частично была коррумпирована Россией, частично пребывала в орбите „русского мира“. То же и руководители правоохранительных органов», — заявил он.

Полный текст интервью Богдана «ФАКТАМ» читайте в материале: Переломный момент в войне на Донбассе уже произошел, и он не в пользу России, — генерал Василий Богдан.

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