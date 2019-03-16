- 9:21 Генерал рассказал, как можно было отстоять Донецк и Луганск
- 9:14 Первые объятия и слезы: чем запомнился второй эфир проекта «Холостяк»
- 9:07 18-летняя канадка не пустила Свитолину в финал турнира в Индиан-Уэллсе
- 9:05 Поссорились в Instagram: подробности избиения школьницы подростками в Киеве
- 9:02 Надоели сплетни и выяснение отношений: исповедь бывшей участницы «Холостяка»
- 8:55 Украинский лоукостер открывает сразу несколько новых направлений
- 8:33 Почему в Украине свинина дороже, чем в Европе
- 8:29 Температурные качели: прогноз погоды на выходные
- 8:28 Впервые с 2003 года США наращивают в Европе группу стратегических бомбардировщиков
- 8:26 Биатлон в Эстерсунде: где смотреть женскую и мужскую эстафеты на чемпионате мира
Генерал рассказал, как можно было отстоять Донецк и Луганск
Чтобы сохранить контроль над Донбассом и не позволить России его оккупировать центральные власти в Киеве должны были действовать более решительно. Об этом «ФАКТАМ» заявил ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант запаса Василий Богдан.
«Считаю, что когда идет речь о судьбе государства, его руководство должно действовать более решительно. Да, прислали Наливайченко (возглавлял СБУ в 2006—2010 годах. — Авт.) в Луганск, а Ярему (первый вице-премьер-министр Украины с 27 февраля по 19 июня 2014 года. — Авт.) — в Донецк. Но они приехали „просто поговорить“. А по всем законам борьбы с контрреволюцией туда должны прибыть комиссары с соответствующими силами», — сказал он.
По словам Богдана, свою роль также сыграло то, что местная элита была на стороне оккупантов.
«Когда украинская власть пыталась освободить захваченные сепаратистами админздания в Донецке, он (украинский олигарх Ринат Ахметов. — ред.) этому препятствовал. Местная элита Донетчины, Луганщины, Крыма, да и других областей (хотя там все было немного по-другому) не справилась со своей ролью. Она частично была коррумпирована Россией, частично пребывала в орбите „русского мира“. То же и руководители правоохранительных органов», — заявил он.
Полный текст интервью Богдана «ФАКТАМ» читайте в материале: Переломный момент в войне на Донбассе уже произошел, и он не в пользу России, — генерал Василий Богдан.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!