Политика

Переломный момент в войне на Донбассе уже произошел, и он не в пользу России, — генерал Василий Богдан

Ровно пять лет назад Россия нагло и цинично аннексировала Крым, организовав там проведение фейкового «референдума» под дулами автоматов «зеленых человечков», и развязала войну на Донбассе (читайте об этом в статье «Донбасс был обречен. Для вторжения России требовалась лишь „показательная“ кровь»). С тех пор страна-агрессор демонстративно поддерживает псевдореспублики, причем не только финансово. Через границу ежедневно идут колонны с военной техникой, российские офицеры руководят «армиями» так называемых «Л/ДНР», наемники из РФ воюют на стороне боевиков. Сколько эта кровавая драма будет длиться, не знает никто. Лидеры государств, политики, дипломаты и эксперты едины во мнении: все зависит лишь от бессменного хозяина Кремля и мощного давления на него со стороны Запада. О том, как все начиналось, какие ошибки были допущены и почему нам удалось выстоять, «ФАКТЫ» поговорили с экспертом по безопасности, ветераном внешней разведки, генерал-лейтенантом запаса Василием Богданом.

«Россия постоянно вмешивалась в наши внутренние дела»

— Василий Антонович, весной 2014 года мир столкнулся с новой реальностью. Режим Путина разрушил хрупкую систему безопасности, выстроенную после Второй мировой войны…

- Начнем с того, что человечество вступило в третье тысячелетие с теми же проблемами, какие были у него и раньше. Уже в конце прошлого столетия ощущалось, что бывшие ведущие империи — Российская, Османская, Австро-Венгерская и в какой-то мере Германская и Британская — решили вернуть себе былой статус. А первые годы этого столетия ознаменовались началом борьбы за сферы влияния, ресурсы, коммуникации, территории. Однако международные институции (ООН, ОБСЕ, ЕС) оказались неготовыми к вызовам XXI века. В том, что украинский вопрос не решается на международном уровне должным образом, прежде всего виноваты нереформированные Организация Объединенных Наций и ее Совет безопасности, где постоянные члены, пользуясь правом вето, могут блокировать любые решения.

Теперь переходим непосредственно к теме, которую вы обозначили. Дело в том, что Россия и при Ельцине, и особенно после прихода к власти Путина взяла курс на восстановление романовской Российской империи. В связи с этим в Украине она развернула массированную разведывательно-подрывную и экономико-финансовую деятельность. Ведь наша страна, по мнению аналитиков и стратегов Путина, — основной ключевой элемент возрождения той империи. Российские бизнесмены скупали здесь предприятия, недвижимость и открывали банки, а политики втягивали Украину в разные структуры. Все их действия были направлены на то, чтобы привести к власти пророссийские силы.

Россия постоянно вмешивалась в наши внутренние дела. К примеру, в 1994 году в программе «Время» российского Центрального ТВ открыто призывали голосовать за Кучму. Позже российские политтехнологи, которые крутились около Кучмы, предлагали налаживать более тесные связи с восточным партнером, начали спекулировать на проблеме двуязычия в Украине и т. д. Для России фактически было открыто украинское информационное, финансовое, экономическое пространство, особенно в восточных и южных регионах.

Тогдашние властные структуры недооценивали грозящую опасность. Они верили в братские партнерские отношения, в то, что наши страны должны быть вместе. А российские стратеги планировали не только втянуть Украину в сферу влияния Российской Федерации, но и окончательно ее поглотить.

Отмечу, что сотрудники СБУ и внешней разведки (генерал Богдан стоял у истоков создания этих структур. — Авт.) добывали информацию о стремлениях и намерениях России и выявляли ее агентуру. И при Кучме, и при Ющенко мы не раз ловили за руку российских дипломатов (под дипломатическим прикрытием действовали кадровые работники внешней разведки и военной разведки РФ) и тихонько их отсюда выдворяли.

Только в период правления Ющенко по материалам национальных спецслужб и правоохранительных органов о ситуации в Крыму проведено четыре заседания Совета национальной безопасности и обороны.



* «Россия и при Ельцине, и особенно после прихода к власти Путина взяла курс на восстановление романовской Российской империи», — считает Василий Богдан

— Вы уже тогда понимали, что Россия что-то готовит?

- Безусловно. Но в высших эшелонах власти недооценивали положение дел в Крыму и на Донбассе.

Мы понимали, какая угроза исходит от Черноморского флота РФ и аффилированных с ним структур ФСБ и военной разведки. Скажу, что были определенные дискуссии и возражения, когда россияне захотели разместить в Севастополе подразделения ФСБ, военной разведки и военной прокуратуры. Тем не менее высшее военно-политическое руководство Украины приняло положительное решение (позднее Ющенко его отменил). Так же Россия действовала и на Донбассе, и в других восточных городах Украины.

Помните, как бывший вице-премьер Табачник (занимал эту должность в 2002—2003 и в 2006—2007 годах, в 2014 году сбежал из Украины.- Авт.) объявил о концепции единого информационного пространства России и Украины? Известный китайский стратег Сунь-Цзы говорил: «Овладев разумом противника, можешь начинать войну».

Восток Украины и Крым находились в информационном пространстве России. Элита коррумпировалась Россией. Там создавали мафиозные группировки, выходцы из них потом переходили в политику. К сожалению, в этих регионах правоохранительные органы оказались не на высоте. Разгосударствление и смена собственности привели к масштабной организованной преступности и коррупции. И силовиков, в том числе и СБУ, не обошла эта беда. Мощные мафиозные группировки Донецка и Луганска платили «дополнительную зарплату» руководителям правоохранительных органов. Аналогичное явление имело место и в некоторых других областях (правда, не так явно), что негативно влияло на результаты оперативно-розыскной и контрразведывательной работы, на отслеживание ситуации и ее оценку, на принятие необходимых мер по предотвращению тех же сепаратистских проявлений.

Еще до конфликта вокруг Тузлы (осенью 2003 года Россия начала сооружать в Керченском проливе дамбу к нашему острову Тузла. — Авт.) были попытки со стороны России начать противостояние. Она нарочно затягивала все переговоры о делимитации и демаркации украинско-российской границы. Все делалось для того, чтобы более серьезно подготовиться к давлению на Украину, о чем национальные спецслужбы докладывали высшему военно-политическому руководству страны.

Клубок проблем, связанный с Крымом, Севастополем, Азовским морем, Керченским заливом и Донецким регионом, особенно остро волновал в то время Россию.

«Судьба государства фактически решалась на шоу у Савика Шустера»

— Для нас, обычных граждан, война стала шоком. А для вас? Ведь вы были намного больше информированы?

- Я в то время уже не работал в национальных спецслужбах, поэтому пользовался только открытыми источниками информации. Но для меня ничего неожиданного не случилось.

Все структуры сектора безопасности и обороны в период Януковича возглавляли или граждане соседней страны (СБУ руководил гражданин Российской Федерации Якименко; российские паспорта были и у министров обороны Саламатина и Лебедева, которые делали все, чтобы максимально снизить боеспособность ВСУ. — Авт.), или российская агентура, во все органы государственной власти и управления были инфильтрованы пророссийские элементы. Так что потуги украинских спецслужб противодействовать им были неэффективны.

— На ваш взгляд, мы могли отстоять Крым?

- Безусловно, это вопрос непростой. Согласно теории, каждая революция сопровождается потом контрреволюцией, иностранной интервенцией, а иногда и масштабной гражданской войной.

22 февраля 2014 года сбежал Янукович. Силовики к тому времени были дезориентированы. Россия вела информационную атаку: в Киеве «хунта, бандеровцы, фашисты», ненавидящие русскоязычных. Это первый аспект. А второй (это тоже аксиома): каждая революция должна выдвинуть лидера, который берет на себя и личную ответственность, и коллективную — вместе с соратниками. Майдан не раз призывал тех, кто стоял на трибуне: определитесь с лидером. Но этого не произошло. Каждая партия имела свои взгляды.

Судьба государства фактически решалась на шоу у Савика Шустера, где обсуждали, что делать. Помню, как Марчук говорил, что ни в коем случае не может быть никакого вооруженного сопротивления, мол, сделаем один выстрел (в Крыму находилось 22 тысячи личного состава ВСУ, подразделение «Альфа» СБУ и прочие структуры; если бы туда были брошены дополнительные силы, можно было бы большую половину полуострова отстоять) — и Россия сразу же совершит масштабную агрессию, в результате которой мы потерпим поражение. А на заседании СНБО Тимошенко, не имевшая тогда никакой официальной должности, призывала идти с лавровой ветвью к россиянам и говорила, что вся наша военная техника должна стоять в ангарах (есть расшифрованная стенограмма). И никакого военного положения.

Запад тоже призывал не обострять ситуацию. Однако спустя год или два американцы говорили в кулуарах нашим представителям, дескать, «если бы мы увидели, что вы сопротивляетесь, мы вам помогли бы». Но вы же помните вояж Ангелы Меркель к Обаме? Когда Украина начала каким-то образом сопротивляться и попросила у американцев соответствующее вооружение, и Обама был уже готов его дать, канцлер поехала и убедила его в нецелесообразности этой акции. Под предлогом, что это повлияет на европейскую и глобальную безопасность.

Меркель — очень интересная женщина, харизматичный политик. Но у меня сомнений нет, что она пребывает под влиянием Путина.

Расскажу о том, что знают немногие. Отец Меркель был с Путиным на «ты». Это достоверная информация. Дальше можете сами додумывать, почему советский разведчик под прикрытием поддерживал отношения с пастором Меркель и как давно знакомы этот разведчик и дочь пастора.

Обратите внимание: перед выборами в бундестаг в 2017 году Меркель полетела в Сочи. И после выборов тоже отправилась в Россию… Это, на мой взгляд, о многом говорит.

А вот совсем свежий пример. На днях стало известно, что канцлер Германии отвергла предложение вице-президента США Майкла Пенса, сделанное им на недавней Мюнхенской конференции по безопасности, направить военные корабли ФРГ через Керченский пролив, чтобы продемонстрировать России жесткую позицию Запада. Как говорится, без комментариев.

На российско-немецкие отношения, возможно, в какой-то мере влияют комплекс вины немецкого народа за Вторую мировую войну и чувство благодарности «архитектору перестройки» Горбачеву за объединение Германии. Но главное — влияет цена российского газа и энергоносителей, на чем Германия строит свою экономику. Рядовому бюргеру безразлична Украина и ее независимость. Для него главное, чтобы были пиво и сосиски, тепло в доме, и чтобы в отпуск съездить куда-то на острова. Он мечтает о возрождении былого величия Германии. Где, к слову, сейчас поднимают голову неонацисты и другие радикальные силы.

Скажу с полной уверенностью, что стратегия Меркель потерпела фиаско. Умиротворение агрессора только поощряет его к экспансии.



* «Скажу с полной уверенностью, что стратегия Меркель потерпела фиаско. Умиротворение агрессора только поощряет его к экспансии», — считает Василий Богдан. Фото Getty Images

— Еще замечу, что нам сейчас следует обратить внимание на отзвуки европейской неоколониальной политики: бывшие империи, особенно Россия, стремятся вернуть территории, которые когда-то колонизировали, — продолжает собеседник. — Посмотрите, как Турция себя ведет с соседями, что делается в «просвещенной Европе». В Дании, Нидерландах, Швеции, Германии, Франции, Италии и Великобритании не забыли, как когда-то поработили африканский и латиноамериканский континент. Индия же была «самым ценным бриллиантом в короне Британской империи». Недаром сейчас Британия выходит из ЕС…

«Помните, как Путин отстаивал в Чечне конституционный порядок?»

— Перейдем к другой теме. Почему на Донбассе и особенно в Крыму эсбэушники повально переходили на сторону врага? Бывший сотрудник СБУ Пасечник сейчас возглавляет «ЛНР», «альфовец» Ходаковский создал бригаду «Восток» в «ДНР».

- Изменяли присяге не только эсбэушники. Милиция, прокуратура, суды — все предали страну. Объясню почему.

Известно, что накануне окончательной аннексии Крыма Путин приглашал Джемилева в Москву. Если бы он договорился с главой Меджлиса, тогда в международном видении это как-то лигитимизировало бы аншлюс. Но Джемилев на такое не пошел. Последствия вы знаете.

Аналогичная методология была применена и к Ахметову, чтобы тот согласился на создание этих псевдогосударств, и тогда «Л/ДНР» со временем можно было бы интегрировать в РФ. Насколько мне известно, прямого согласия Ахметов не дал. Когда украинская власть пыталась освободить захваченные сепаратистами админздания в Донецке, он этому препятствовал. Местная элита Донетчины, Луганщины, Крыма, да и других областей (хотя там все было немного по-другому) не справилась со своей ролью. Она частично была коррумпирована Россией, частично пребывала в орбите «русского мира». То же и руководители правоохранительных органов.

Считаю, что когда идет речь о судьбе государства, его руководство должно действовать более решительно. Да, прислали Наливайченко (возглавлял СБУ в 2006—2010 годах. — Авт.) в Луганск, а Ярему (первый вице-премьер-министр Украины с 27 февраля по 19 июня 2014 года. — Авт.) — в Донецк. Но они приехали «просто поговорить». А по всем законам борьбы с контрреволюцией туда должны прибыть комиссары с соответствующими силами.

Помните, как Путин отстаивал в Чечне конституционный порядок? По этому поводу у меня состоялся интересный разговор с российскими разведчиками. Я поехал во главе украинской делегации в Ясенево (в этом районе Москвы расположен офис службы внешней разведки РФ, а до этого ГРУ КГБ СССР). Наши разведчики тогда поддерживали международные связи со спецслужбами ста стран. Мы объединяли усилия в борьбе с распространением ядерного оружия, контрабандой, международным терроризмом, незаконной миграцией. Такое сотрудничество есть и сейчас, за исключением спецслужб России. С ними Украина разорвала соглашения.

Так вот, в Ясенево шли переговоры, каким образом не допустить на наши территории террористов, контрабанду и так далее. Зашел разговор о Приднестровье. Когда россияне начали возмущаться, почему Молдова так себя ведет, я спросил: «А как вы вели себя в Ичкерии? Как восстанавливали там конституционный порядок?» Они сразу заткнулись.



* Протесты крымчан накануне референдума о присоединении полуострова к России

— Сейчас общаетесь с кем-либо из российских коллег?

— Нет.

— Вам нечего этим людям сказать?

- Есть что сказать, но… Приведу пример. В марте 2014 года академик Горбулин написал письмо авторитетному российскому политику Примакову, рассчитывая на понимание. Примаков в ответном послании предложил: наводите у себя порядок, восстанавливайте Януковича во власти, у вас же государственный переворот.

С ними сейчас можно говорить только с позиции силы. Вот недавно премьер-министр РФ Медведев отправился за границу. Там снова обсуждали строительство «Северного потока-2» (газопровода в обход Украины. — Авт.) и судьбы нашей газотранспортной системы. Медведев сказал, что он «за» двумя руками — она должна работать, но при условии, что Киев подпишет такие-то соглашения (неприемлемые для нас) и если — обратите внимание! — в Украине будет политическая стабильность. Иезуиты отдыхают.

Вот поэтому многие страны, ощущающие дыхание путинской России, уже перенесли уровень опасности с «вызова» на «угрозу».

«Путин любил наушничать начальству»

— Читала, что вы считаете Путина личным врагом. Вы были с ним знакомы?

— Нет. Но мои друзья были.

— Что они о нем рассказывали?

- Мое субъективное мнение: это объект для психиатров. Кто такой Путин? Пахан питерской шпаны (вы же видите, какое у него окружение, какие там правила и принципы) с психологией и мировоззрением подполковника КГБ и российского национал-шовиниста. Он в себя впитал то, что отбрасывалось российской интеллигенцией, начиная с XVIII столетия, а вобрал весь негатив, присущий и романовской России, и гитлеровской Германии. Как по мне, это реинкарнация Гитлера. Сравните, как действовал Гитлер по отношению к своим соседям. Так же поступает сейчас Путин. Еще нужно добавить византийские особенности, которые любил Иосиф Виссарионович и его предшественники и последователи. Это и создало симбиоз, который мы имеем сейчас в лице Путина.

Ребята, которые были лично с ним знакомы, рассказывали, что это очень мелочный и завистливый человек. Те, кто с ним работал в ГДР, отмечали, что Путин любил наушничать начальству о сотрудниках после совместных посиделок или бесед, когда те позволяли себе какие-то небольшие вольности в высказываниях. Кстати, он уже тогда предъявлял безосновательные претензии к коллегам-украинцам.

Еще обратите внимание на его жаргон. Очевидно, какие-то политтехнологи ему порекомендовали так общаться. Что такое российское общество? Там много гениальных интеллигентов, демократов и так далее. В эпоху Ельцина в сознание россиян все-таки были посеяны зерна демократии, иного видения развития России и желания двигаться в сторону Европы. Мне кажется, понемногу эти зерна начинают пробиваться. Но основная масса (к сожалению, как и у нас) — люди, которые мыслят простыми категориями. Электорату очень нравится, что лидер государства обещает «мочить врагов в сортире» или пренебрежительно заявляет на пресс-конференции, что под санкции попали его друзья — «два еврея и хохол». То есть это наш парень, он из народа, он говорит так, как и мы, и думает, наверное, так же. Эту дешевую игру на публику Путин старается время от времени использовать.

Хотя замечу, что в российском обществе уже началось растущее недовольство властью.

— Приведет ли оно к тому, что Россия начнет разрушаться изнутри?

- То, что это произойдет, не сомневаюсь. Но это не случится завтра или послезавтра.

Из-за санкций Россия потеряла 173 миллиарда долларов. И золотовалютные резервы тают, и экономика в стагнации. Без современных технологий, без иностранных кредитов они ничего не смогут.

Россия, выйдя из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (подписан между США и СССР в декабре 1987 года. — Авт.), наивно думает, что выиграет гонку ядерных вооружений. Она ее не выдержит — не тот потенциал, не те ресурсы. Ее ждет судьба Советского Союза.

«Основное бремя мы должны вынести сами»

— Война длится уже пять лет. Как ее завершить? Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью «ФАКТАМ» сказал, что на Путина могут повлиять только антироссийские санкции.

- Увы, Волкер — политик не того уровня, с которым в нашей сложной ситуации надо быть в постоянном контакте. Вот в администрации Обамы с президентом Порошенко и другими всегда был на связи вице-президент США Джон Байден…

В чем стратегия Путина? Захватить что-то, а потом втянуть мир в длительные переговоры, причем на каждом этапе понижая уровень переговорщиков. Сейчас так и происходит.

Я возмущался, когда Волкер и Сурков встречались в Минске, а потом в Белграде — на территориях, где господствуют россияне (Беларусь — союзное с РФ государство, Сербия — сателлит РФ), где их спецслужбы могут вести надлежащим образом аудио- и видеозаписи даже в туалете. Считаю, что это унижало американскую сторону и влияло на ее позицию. Позже американцы прекратили встречи в странах, пребывающих в сфере влияния России,

Сейчас и в США не все благополучно. Страна фактически расколота. Там всегда случается раскол во время избирательной гонки, а потом все стабилизируется. Однако теперь, наоборот, идет эскалация внутренней политической напряженности из-за эксцентричного и непоследовательного, мягко говоря, президента. Недаром бывший директор ЦРУ Клэппер заметил: «Мировоззрение мистера Трампа не отвечает американским идеалам».

— Некоторые эксперты говорят, что Трамп не добудет свой срок.

- Есть такое мнение. Вроде осенью ожидаются какие-то пертурбации.

Вы же помните, как в 2013 году Трамп со своим «гаремом» прибыл в Москву на конкурс «Мисс Вселенная». Известно, где он жил, с кем проводил время. Вы думаете, россияне не записали все, что он делал «в номерах»? Можете не сомневаться. К тому же у нынешнего президента США в России были бизнесовые интересы.

У него были финансовые проблемы. Если бы Трампа не избрали президентом, его уже посадили бы из-за нарушений налогового законодательства (налоги — это для американцев все). У россиян же есть надежда, что компрометирующие материалы, которыми они располагают, могут принудить Трампа к решениям, которые будут выгодны России.

И потом — кто был руководителем штаба Трампа? Манафорт (американский политтехнолог, фигурант ряда резонансных уголовных дел, в том числе и о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. — Авт.), приведший к власти Януковича, поддерживавший отношения с Дерипаской (российский миллиардер. — Авт.) и т.д. Он априори настроил Трампа против Украины еще тогда.

Если мы рассуждаем в глобальном измерении, то надо обратить внимание на сигнал о том, что долгосрочное трансатлантическое партнерство может оказаться не таким уж и прочным. С одной стороны, Трамп был прав, когда заявил европейцам, что им следует платить в общий бюджет НАТО больше, а на вооруженные силы своих стран тратить не меньше двух процентов ВВП. К примеру, Германия, находясь под зонтиком НАТО, тратила не так много средств на вооружение и технику. Сейчас, увидев реальные риски, они стараются модернизировать свои вооруженные силы. Как выяснилось, бундесвер не готов к ведению современной войны.

С другой стороны, американский экономический протекционизм уже начинает диктовать условия миру: делайте так, как мы хотим. Но это в Европе не воспринимается.

Вся эта ситуация отражается и на нас. Ведь уже можно было бы делать более существенные конкретные шаги по поставкам нам соответствующего оружия и оказывать более эффективную помощь. На каком году войны мы получили те же Javelin? А курдам, которые воюют с ИГИЛ, — их дали. Ливану — поставили вооружение на два или три миллиарда долларов. Такой вот избирательный принцип.

Так что понятно, что основное бремя мы должны вынести сами. Но в нашей стране пока, увы, царит произвол клановых олигархических групп. Причем сейчас, во время избирательной гонки, между ними идет острое противостояние. На кон поставлена Украина.

«Наш враг старается реализовать в Украине конфронтационный сценарий»

— Россия стянула к границе огромное количество военной техники и солдат. Путин может начать наступление?

- Скажу так. Исключать ничего нельзя. Угроза широкомасштабной агрессии со стороны России остается. Путина сдерживают два фактора: то, что наши Вооруженные Силы обрели опыт, что они гораздо лучше, чем в 2014 году оснащены, а главное — мотивированы с самого первого дня войны; и то, что несмотря на все наше недовольство действиями Запада, тот все-таки обозначил красную линию для хозяина Кремля (он понимает, что если пойдет дальше, начнется совсем другая история).

Так что я все-таки уверен, что разговоры о наступлении — это блеф и манипуляции с сознанием мирового сообщества и собственного народа, ведь надо как-то завуалировать финансовую и экономическую катастрофу, которая надвигается на страну-агрессора (ее уже ощущают обычные россияне).

У России во все времена существовали враг внешний, и враг внутренний. В романовской России внешним врагом была Германия, сейчас они определили им Украину.

— На росТВ часто говорят о «наступлении» Украины.

— То, что они прививают населению милитаристскую психологию, вполне в духе геббельсовской пропаганды. Я лично уверен, что переломный момент в войне уже произошел. И он не в пользу России.

— Он случился после Дебальцево?

- Да. Когда усилиями международного сообщества и благодаря жертвенному героизму украинских воинов удалось остановить Путина.

Сейчас наш враг старается реализовать в Украине конфронтационный сценарий. И между политической элитой, и в обществе. Вы же видите, что творит оккупационная церковь (я только так называю Московский патриархат). Будут провокации, будет давление, чтобы принудить нас к такой модели государственного устройства, какая выгодна России. Но, несмотря на все стремления, это не обретет масштабный характер. Еще раз повторю, что перелом в войне произошел.

При всех проблемах внутри США и ЕС, они уже осознают угрозы со стороны России и принимают меры. Каким бы ни был президент США, но там система противовесов и сдерживания ветвей власти настолько мощная, что никому не даст отступить в сторону. Это вселяет оптимизм.

Но главное, нам нужно серьезно разобраться самим с собой. Да, мы строим европейское государство. Да, у нас свобода слова. Да, говорим о предохранителях нарушения демократии. Но следует еще говорить и о предохранителях использования демократии и свободы слова против безопасности страны и ее национальных интересов, вводить уголовную ответственность за деятельность во вред государству.

Украина — лакомый кусочек не только для России. Венгры, румыны, чехи, поляки тоже могут иметь территориальные претензии. Как только наша страна ослабнет, они не преминут растащить ее на куски.

Жириновский года четыре назад сказал, что России надо договориться с Венгрией и Польшей о разделе Украины. Потом Дональд Туск (председатель Европейского совета. — Авт.) подтвердил, что Путин предлагал ему разделить Украину между Польшей и РФ.

Есть еще одна внутренняя опасность — разжигание межконфессийной и межэтнической вражды. Конфликт между журналистом Гордоном и политиком Фарион — недобрый знак. Сейчас обстановка снова нагнетается. Государство в этом вопросе занимает достаточно правильную и четкую позицию. Однако вопрос вот в чем. У нас самые мощные национально-культурные общества — российское, польское, еврейское, венгерское. Но каковы их роль и место в строительстве украинского государства? Слушая высказывания некоторых представителей некоторых этносов, не всегда складывается впечатление, что они граждане Украины. Вот тут властные структуры недорабатывают. Считаю, что если у тебя паспорт гражданина Украины, значит ты украинец российского, румынского, еврейского происхождения и обязан действовать в интересах нашей страны.

Мы же еще и постколониальная страна. Империя, крепко и долго державшая в руках колонию, до сих пор всячески старается следовать принципу «разделяй и властвуй». Иногда возникает ощущение, что украинцы во всем виноваты и всем должны.

Сейчас происходит просто всплеск прокремлевского реваншизма. Уверен, что Путин не получит то, на что рассчитывает. В противовес конфронтационному сценарию, который хотят у нас развязать, я сформулировал общественно-политическую доктрину. Суть ее такова: успех возможен при условии, когда будет обеспечено взаимоответственное партнерство между властью и гражданским обществом для реализации стратегических приоритетов жизнедеятельности страны. И внешних, и внутренних.

Партии революции до сих пор не могут разобраться, кто из них главный. Как может политический класс быть консолидированным, если у нас около 400 партий? Вы знаете, что до сих пор зарегистрирована «Партия политики Путина»?

— Нет. Ничего себе!

- То-то же.

Подытоживая, скажу, что враги Украины рассчитывают на депрессию, пессимизм и неверие украинцев. Значит, мы должны им противопоставить оптимизм и веру в то, что справимся со всеми вызовами и победим врага.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» дипломат Богдан Яременко заявил, что Украине надо готовиться к тому, что к власти в России придут те, кто намного хуже Путина.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter