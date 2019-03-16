Симпатии меняются: Порошенко стремительно догоняет Зеленского в рейтинге кандидатов

Политика

Согласно данным опроса, проведенного авторитетной международной компанией Greenberg Quinlan Rosner и украинской компанией InfoSapiens, на предстоящих президентских выборах 24% избирателей готовы отдать свои голоса за шоумена Владимира Зеленского, 20% - за действующего главу государства Петра Порошенко, 13% - за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко. Главу партии «Оппозиционная платформа — За життя» Юрий Бойко готовы поддержать 8%. Столько же процентов набирает лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко. Главе Радикальной партии Олегу Ляшко симпатизируют 6% избирателей, сообщает nv.ua.

Социологи отмечают снижение за последний месяц поддержки Зеленского (на 4%) и Тимошенко (2%) и рост поддержки Порошенко (на 2%).

Опрос был проведен за три недели до выборов, 23 февраля — 4 марта. Его важным моментом является то, что по особой методологии были проанализированы предпочтения не только уже определившихся респондентов, но и людей, которые пока не сделали свой выбор, но намерены принять участие в голосовании. Были опрошены 1308 респондентов. Статистическая погрешность выборки составляет +/-3,6%.

Напомним, в начале марта 2019 года Центр «Социс» провел общенациональный опрос, выяснив, что 23,9% респондентов считают наиболее вероятным победителем на президентских выборах Петра Порошенко. Успех Владимира Зеленского прогнозируют 19,3% опрошенных, Юлии Тимошенко — 13,2%.

Отметим, что политические эксперты на Западе, ранее выражавшие недовольство медленными темпами реформ в Украине, теперь приходят к мнению о том, что Порошенко — единственный из лидеров предвыборной гонки, кто сможет удержать Украину от обратного дрейфа в сторону России. К пониманию этого приходит и украинская политическая и культурная элита. Этим объясняется то, что все больше общественных деятелей публично выражают свою поддержку действующему главе государства. Так, на днях академик НАН Украины, Герой Украины, известный интеллектуал и «шестидесятник» Иван Дзюба в статье, опубликованной в газете «Украина молодая», объяснил, почему на выборах будет голосовать за Порошенко. По словам И. Дзюбы, это «протест против нагнетания безумия».

«Против Петра Порошенко ополчились самые разнообразные политические авторитеты странного постсоветского пространства, — пишет в статье академик. — Телеэкраны и сайты полны безумной ненависти и бреда, в грязных волнах которого безнадежно утопают немногочисленные обломки критики по существу. В этих условиях хочется голосовать именно за Петра Порошенко».

По словам И. Дзюбы, в деятельности Порошенко «мы видели и просчеты, и достижения». «Мы видели, как за время независимости Украины наконец становились весомее достижения, укреплялась национальная государственность и очерчивалось магистральное направление движения: демократическая и европейская Украина. Это движение сейчас связано с именем Президента Порошенко. Поэтому, несмотря на критическое отношение к отдельным аспектам деятельности Президента (о чем приходилось и говорить, и писать), на президентских выборах-2019 буду голосовать за кандидатуру Петра Алексеевича Порошенко. И советую голосовать за него всем тем, кто хочет обнадеживающей перспективы для Украины. И пусть это будет наше красноречивое протестное голосование — против попыток дестабилизировать Украину, свернуть ее с европейского пути, поглумиться над ее дорогим нам именем», — заявил Иван Дзюба.

Напомним, ранее поддержку Петру Порошенко высказала народная артистка Украины Ада Роговцева.

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