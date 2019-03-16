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Замначальника запорожской полиции устроил ДТП "на ровном месте": подозревают алкоголь (видео)
В Запорожье 11 марта около 9 часов вечера на пересечении улицы Украинской с проспектом Соборным заместитель начальника управления полиции в Запорожской области Константин Гребенюк, находясь за рулем Toyota Camry, спровоцировал ДТП с участием еще двух автомобилей.
Так, у него были заметны признаки явного алкогольного опьянения. В частности, шаткая походка, бессвязная речь, сильный запах спиртного изо рта, передает Наш город.
Момент ДТП зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения. На видео видно, как машина быстро движется по левому ряду, а затем врезается в автомобиль, который остановился на светофоре. От удара пострадавшее авто отъезжает вперед и бьет еще одну впереди стоящую машину.
Сразу после аварии пьяный водитель, в котором свидетели опознали Гребенюка, что-то объяснял потерпевшим. Затем он снял регистрационные номера с автомобиля. В декларации автомобиль отсутствует.
15 марта Гребенюк признался, что совершил ДТП на служебном автомобиле Toyota Camry. 37-летний полковник сообщил, что, управляя служебным автомобилем Toyota Camry, он не придерживался безопасной дистанции, и совершил столкновение с Chevrolet Aveo.
Подтвердить факт того, что 11 марта Гребенюк управлял служебным авто в нетрезвом виде, скорее всего уже не удастся, так как сразу после ДТП не было возможности взять необходимые для этого анализы.
Как писали «ФАКТЫ», в Броварах сотрудник полиции на своем авто совершил наезд на человека. Инцидент произошел на пешеходном переходе ранним утром 2 марта. От полученных травм потерпевший скончался.
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