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"Обстреливают негативом": Порошенко обеспокоен попытками нанести украинской армии удар с тыла
Президент Петр Порошенко считает, что перед выборами враг активизировал информационную войну против украинской армии, а потому сейчас военным очень нужен надежный тыл. Об этом глава государства заявил, выступая в Полтаве.
Ранее Украину предупреждали, что перед выборами усилится информационная война. Президент считает, что целью информатак стали Вооруженные Силы Украины.
«Силу новой украинской армии Путину точно не одолеть. Но… враг использует весь арсенал информационной войны. Накануне выборов армию и общество очень плотно обстреливают негативом. И пока армия защищает нас на фронте, она нуждается в надежной защите в тылу от информационных технологий, от информационных выстрелов в спину», — сказал Порошенко.
Как сообщает Укринформ, при этом глава государства назвал циничными тех критиканов, которые много лет уничтожали армию и оборонную промышленность, а теперь выступают с обвинениями.
Напомним, в ходе визита в Полтавскую область глава государства принял важное кадровое решение. Президент подписал указ об увольнении председателя Полтавской облгосадминистрации Валерия Головко. Ранее чиновник стал фигурантом расследования Национального антикоррупционного бюро.
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