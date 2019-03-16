Дело Маркива: в итальянском суде сержанта Нацгвардии Украины допрашивали пять часов

Украина

Бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива уже десятый месяц судят в Италии из-за событий под Славянском весной 2014 года. На последнем судебном заседании допрос обвиняемого продолжался пять часов, Маркиву пришлось опровергать домыслы о своих якобы нацистских взглядах и о якобы произнесенной фразе «Мы кокнули итальянца» по отношению к погибшему на Донбассе фотографу Андреа Роккелли.

В ходе допроса еще раз был подтвержден неоднократно озвученный факт, что в 2014 году под Славянском у украинских нацгвардейцев не было минометов, то есть Маркив не может быть причастен к минометному обстрелу и смерти итальянца. Более того, Маркив со своей позиции не имел обзора на 1,7 километра и не мог видеть место, где погибли фотограф с переводчиком.

Как сообщает Радио Свобода, в ходе суда обвинение продолжало настойчиво расспрашивать о минометах. Демонстрировались фотоснимки, которые теоретически должны были скомпрометировать подсудимого, если бы не были сделаны намного позднее трагического инцидента под Славянском. Адвокат семьи погибшего очень интересовалась флагом со свастикой на одном из фото, на что Маркив заверил, что никогда не был сторонником нацизма, а был отобран у боевиков. Также нацгвардеец отрицал, что когда-либо говорил фразы «Мы стреляли во все, что движется» или «Мы кокнули итальянца».

Очередное заседание по делу назначено на 22 марта. Будут заслушаны свидетели защиты.

Напомним, Маркив был арестован в Италии, когда приехал к родным летом 2017 года. Спустя год начался судебный процесс. Итальянский журналист Роккелли и его переводчик из России Андрей Миронов были убиты, когда попали под минометный обстрел у горы Карачун.

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