26.73 / 27.13 30.15 / 30.81
Киев: +4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Юлия Началова умерла: последнее фото певицы в Instagram

23:10 16 марта 2019   178236
Юлия Началова
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 16 марта, умерла российская певица Юлия Началова. За ее жизнь долго боролись врачи, но спасти артистку не удалось.

Неделю назад в своем Instagram Началова опубликовала последнее фото при жизни, поделившись впечатлениями от Рима. Певица подчеркнула, что её впечатлила еда, мода и архитектура, а также итальянский язык.

Стоит отметить, что после смерти у Началовой осталась дочь Вера. Отцом 12-летней Веры является футболист Евгений Алдонин. Напомним, Началова и Алдонин разошлись незадолго после рождения дочери. Снимки Веры часто публиковала в Instagram ее мать Юлия.

Как сообщали «ФАКТЫ», на момент смерти Началовой было всего 38 лет. Она умерла после операции в кругу семьи.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.

Киев
+4

Ветер: 3 м/с  Ю
Давление: 746 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины