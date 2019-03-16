Юлия Началова умерла: последнее фото певицы в Instagram

Шоу-бизнес

В субботу, 16 марта, умерла российская певица Юлия Началова. За ее жизнь долго боролись врачи, но спасти артистку не удалось.

Неделю назад в своем Instagram Началова опубликовала последнее фото при жизни, поделившись впечатлениями от Рима. Певица подчеркнула, что её впечатлила еда, мода и архитектура, а также итальянский язык.

Стоит отметить, что после смерти у Началовой осталась дочь Вера. Отцом 12-летней Веры является футболист Евгений Алдонин. Напомним, Началова и Алдонин разошлись незадолго после рождения дочери. Снимки Веры часто публиковала в Instagram ее мать Юлия.

Как сообщали «ФАКТЫ», на момент смерти Началовой было всего 38 лет. Она умерла после операции в кругу семьи.

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