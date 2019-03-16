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Стало известно, как умерла Юлия Началова
Российская певица Юлия Началова, о смерти которой стало известно 16 марта, скончалась в одной из клиник Москвы, после проведенной операции. 38-летняя артистка ушла из жизни в окружении семьи и близких — родственники приехали в больницу и оставались там до последнего. В то же время проститься с Юлией ее близкие не смогли — после операции пациентка так и не пришла в сознание.
Началова оказалась в больнице после больших физических нагрузок во время съемок. Пиар-директор певицы упоминала, что Юлия «стерла ногу». О проблемах со здоровьем певицы было известно и раньше, но хронические недуги обострились, и пациентку срочно направили в реанимацию.
По словам отца певицы Виктора Началова, Юлии сделали операцию на ноге, почистили ткани там, где начал развиваться абсцесс (воспаление с нагноением), но из-за общей ослабленности организм так и не оправился после хирургического вмешательства. Около 17 часов по местному времени была диагностирована остановка сердца.
Напомним, Началова долгое время лечилась от подагры. Также певица жаловалась на периодические обострения хронических заболеваний.
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