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Больно и несправедливо: звезды соболезнуют в связи со смертью Юлии Началовой
Украинские и российские артисты в социальных сетях активно высказывают соболезнования в связи с внезапной смертью певицы Юлии Началовой.
«Больно, несправедливо, рано», — пишет Филипп Киркоров.
«Не верится, что такое могло произойти. Всегда улыбчивая, красивая Юлечка», — вспоминает Таисия Повалий.
«Бесконечно печально… Молодая. Талантливая. Красивая. Добрая», — пишет Вера Брежнева.
«Господи, дай близким сил и мужества», — написала Полина Гагарина.
«Мы никогда не были знакомы, но с самого детства я мечтала петь, как она», — вспоминает Слава Каминская.
«Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна. Прощай светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка», — написала Алла Пугачева.
Как сообщали «ФАКТЫ», певица ушла из жизни после болезни и операции. Врачи до последнего пытались спасти артистку. У Началовой осталась 12-летняя дочь Вера.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!