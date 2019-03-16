Шоу-бизнес

Больно и несправедливо: звезды соболезнуют в связи со смертью Юлии Началовой

Украинские и российские артисты в социальных сетях активно высказывают соболезнования в связи с внезапной смертью певицы Юлии Началовой.

«Больно, несправедливо, рано», — пишет Филипп Киркоров.

«Не верится, что такое могло произойти. Всегда улыбчивая, красивая Юлечка», — вспоминает Таисия Повалий.

«Бесконечно печально… Молодая. Талантливая. Красивая. Добрая», — пишет Вера Брежнева.

«Господи, дай близким сил и мужества», — написала Полина Гагарина.

«Мы никогда не были знакомы, но с самого детства я мечтала петь, как она», — вспоминает Слава Каминская.

«Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна. Прощай светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка», — написала Алла Пугачева.

Как сообщали «ФАКТЫ», певица ушла из жизни после болезни и операции. Врачи до последнего пытались спасти артистку. У Началовой осталась 12-летняя дочь Вера.

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