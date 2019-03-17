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Людей нет: сеть насмешило видео празднования годовщины аннексии Крыма в Керчи
В Керчи к пятой годовщине аннексии Крыма оккупационная администрация города решила устроить массовые гуляния. Развлекать публику позвали музыкантов из России. Однако, прибыв на концерт, артисты обнаружили, что развлекать особо и некого: за происходящим на сцене следили от силы несколько десятков человек. Причем даже этих считаных зрителей близко к выступающим не подпускали, перекрыв проход рамкой металлоискателя.
В Керчи кипишь в соцсетях Приехали артисты с рф на концерт, а людей нет никто. ха. полчаса назад. Поняли, что эти все концерты все _ня. 16.03. pic.twitter.com/kXDG6skiCN16 марта 2019 г.
Керченский «концерт без зрителей» был жестко высмеян в социальных сетях.
«А где народ?»;
«Не протолкнуться»;
«Праздник сам по себе, керчане сами по себе»;
«Людей просто толпы, может для завлечения бесплатное оливье пообещать?» — предлагают пользователи.
Напомним, 18 марта концерт когда-то популярных советских и российских звезд запланирован в Севастополе. Также жителей города будут зазывать идти служить в российскую армию.
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