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Людей нет: сеть насмешило видео празднования годовщины аннексии Крыма в Керчи

9:29 17 марта 2019   1844
крым
Инф. «ФАКТОВ»

В Керчи к пятой годовщине аннексии Крыма оккупационная администрация города решила устроить массовые гуляния. Развлекать публику позвали музыкантов из России. Однако, прибыв на концерт, артисты обнаружили, что развлекать особо и некого: за происходящим на сцене следили от силы несколько десятков человек. Причем даже этих считаных зрителей близко к выступающим не подпускали, перекрыв проход рамкой металлоискателя.

Керченский «концерт без зрителей» был жестко высмеян в социальных сетях.

«А где народ?»;
«Не протолкнуться»;
«Праздник сам по себе, керчане сами по себе»;
«Людей просто толпы, может для завлечения бесплатное оливье пообещать?» — предлагают пользователи.

скрин

Напомним, 18 марта концерт когда-то популярных советских и российских звезд запланирован в Севастополе. Также жителей города будут зазывать идти служить в российскую армию.

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