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Украинец Радивилов завоевал две медали на Кубке мира (видео)
Украинский гимнаст Игорь Радивилов стал серебряным и бронзовым призером на этапе Кубка мира, который проходил в Баку (Азербайджан).
Наш соотечественник, готовящийся к выступлению на чемпионате Европы, который пройдет с 10 по 14 апреля в польском Щецине, в первый соревновательный день завоевал бронзовую награду в упражнениях на кольцах. За свое выступление Радивилов получил от судей 14,666 баллов, финишировав следом за британцем Кортни Таллочем (14,993) и представителем Азербайджана Никитой Симоновым (14,800).
Во второй же день Игорь смог улучшить свой турнирный показатель и завоевали «серебро» в опорном прыжке. Украинец, набрав 14,833 балла, уступил всего 0,137 очка корейцу Ян Хак Сону. Третье место досталось россиянину Денису Аблязину (14,766). К слову, в данной дисциплине это уже не первая медаль в сезоне для нашего спортсмена — в конце февраля он завоевал «золото» в австралийском Мельбурне.
* Игорь Радивилов
Отмечу, что победителями общего зачета этапа Кубка мира в Баку стали американские гимнасты, в активе которых две золотые медали.
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