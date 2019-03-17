26.89 / 27.14 30.32 / 30.80
Киев: +7
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Обычные герои: стали известны подробности нападения на патрульных на Днепропетровщине

17:30 17 марта 2019   671
Обычные герои: стали известны подробности нападения на патрульных на Днепропетровщине
Инф. «ФАКТОВ»

В Национальной полиции сообщили подробности инцидента в Днепропетровской области, где в патрульных полицейских бросили боевую гранату. О ситуации рассказал первый заместитель главы полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, нарушитель, которого пытались остановить патрульные, передвигался на иномарке с еврономерами. При попытке его задержания он бросил в патрульных гранату, однако бросить еще одну не успел — его остановили выстрелы из табельного оружия.

В результате злоумышленник был ранен и задержан.

«Полицейские совершили обычный поступок, спасший жителей города. Они герои, которые выполняют свою повседневную работу. Невзирая ни на что», — прокомментировал Аброськин.

Напомним, в середине марта на Житомирщине патрульные также стали «мишенями» для «евробляхеров». Полиция объявляла «План «Перехват».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!

Киев
+7

Ветер: 3 м/с  3
Давление: 744 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины