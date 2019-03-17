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Обычные герои: стали известны подробности нападения на патрульных на Днепропетровщине
В Национальной полиции сообщили подробности инцидента в Днепропетровской области, где в патрульных полицейских бросили боевую гранату. О ситуации рассказал первый заместитель главы полиции Вячеслав Аброськин.
По его словам, нарушитель, которого пытались остановить патрульные, передвигался на иномарке с еврономерами. При попытке его задержания он бросил в патрульных гранату, однако бросить еще одну не успел — его остановили выстрелы из табельного оружия.
В результате злоумышленник был ранен и задержан.
«Полицейские совершили обычный поступок, спасший жителей города. Они герои, которые выполняют свою повседневную работу. Невзирая ни на что», — прокомментировал Аброськин.
Напомним, в середине марта на Житомирщине патрульные также стали «мишенями» для «евробляхеров». Полиция объявляла «План «Перехват».
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