Приезд украинского врача не помог: состояние Павла Гриба ухудшилось

Украина

Защита узника Кремля — украинца Павла Гриба — добилась организации осмотра его украинским врачом Василием Притулой. Тем не менее на условия содержания Павла, страдающего портальной гипертензией, в СИЗО это не повлияло, хотя врач прямо заявил, что для человека с подобным диагнозом пребывание в СИЗО противопоказано. Об этом Громадському заявил отец Павла Игорь Гриб.

Тем временем состояние Павла ухудшается — он страдает от тошноты и болей в животе. В связи с очередным приступом парню вызывали скорую помощь в суд, где проходит процесс над украинцем.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд РФ назначил прения по делу украинского политзаключенного Павла Гриба на 21 и 22 марта 2019.

29 января 2019 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Гриб находится на грани жизни и смерти и нуждается в немедленной операции на сердце. Однако в России не дали никакого ответа на соответствующее обращение Украины.

А в начале марта в аннексированном Крыму безосновательно задержали архиепископа Климента, который направлялся на судебный процесс над Павлом Грибом.

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