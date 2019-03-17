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Украина

Остались жена и двое детей: названо имя героя, погибшего на Донбассе 16 марта

20:28 17 марта 2019   251
Горящая свеча
Инф. «ФАКТОВ»

Стало известно имя украинского военного, погибшего 16 марта на Луганщине — это 38-летний Руслан Слисаренко из Хмельницкой области. Он служил в 54-ой отдельной механизированной бригаде ВСУ, сообщил местный Интернет-ресурс Ye.ua.

По словам военного комиссара Деражнянского военного комиссариата, подполковника Сергея Семенко, его земляк получил осколочное ранение голові, рана оказалась смертельной.

Семья Руслана (жена и двое сыновей) в настоящее время живет в селе Ивановка в Винницкой области, а в Деражне остался пожилой отец.

О дате и месте похорон бойца будет объявлено позднее.

Напомним, 16 марта с начала суток враг дважды обстрелял украинские позиции в районе Хутора Вольный возле Золотого Луганской области. Один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения. Российско-оккупационные войска применили против наших военных запрещенные минскими договоренностями крупнокалиберные минометы (82 мм), а также гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Тем временем на Харьковщине найдено тело бойца-контрактника 92 ОМБР. Полиция проводит расследование зверского убийства.

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