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Украина

В магазинах Донецка пустые полки: в сеть попали свежие фото

22:55 17 марта 2019   460
В торговом зале
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появились фото из супермаркета «Амстор» в оккупированном боевиками Донецке. В кадрах, сделанных пользователем «Хочу домой» в Twitter, видны абсолютно пустые, но чистые полки.

«Донецк „Амстор“ на цирке — Не-не! У нас все в порядке)))», — прокомментировал фото их автор.

Пользователям увиденное напомнило дефицитные советские годы.

«А где пирамиды из морской капусты, как в начале 90-х? Где изобилие от „мыжебратья“», — задается вопросом один из них.

«Хоть бы бычками в томате или березовым соком заставили!!!», — советует другой.

«Даже тараканы с голода вымерли», — констатирует еще один пользователь.

Напомним, в январе в сети появилось видео из супермаркета «Амстор, на котором зафиксировано практически полное отсутствие автомобилей на некогда забитой автостоянке супермаркета. А жители Донецка выложили в сеть фото с полузаброшенного автовокзала «Западный».

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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!

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