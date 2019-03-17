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В магазинах Донецка пустые полки: в сеть попали свежие фото
В сети появились фото из супермаркета «Амстор» в оккупированном боевиками Донецке. В кадрах, сделанных пользователем «Хочу домой» в Twitter, видны абсолютно пустые, но чистые полки.
«Донецк „Амстор“ на цирке — Не-не! У нас все в порядке)))», — прокомментировал фото их автор.
Пользователям увиденное напомнило дефицитные советские годы.
«А где пирамиды из морской капусты, как в начале 90-х? Где изобилие от „мыжебратья“», — задается вопросом один из них.
«Хоть бы бычками в томате или березовым соком заставили!!!», — советует другой.
«Даже тараканы с голода вымерли», — констатирует еще один пользователь.
Донецк— hochu _ domoy (@hochu_dodomu) 17 марта 2019 г.
«Амстор» на цирке — Не-не! У нас все в порядке))) pic.twitter.com/Kkm6V5YpHJ
Напомним, в январе в сети появилось видео из супермаркета «Амстор, на котором зафиксировано практически полное отсутствие автомобилей на некогда забитой автостоянке супермаркета. А жители Донецка выложили в сеть фото с полузаброшенного автовокзала «Западный».
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!