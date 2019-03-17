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У Ахметова объяснили зарево над «Азовсталью»
Зарево в небе над меткомбинатом «Азовсталь», который входит в холдинг Метинвест бизнесмена Рината Ахметова, — это следствие обычного слива шлака, а не пожар. Об этом сообщили в пресс-службе международной группы, передает сайт Мариуполя.
«Зарево в небе над „Азовсталью“ — следствие обычного слива шлака, а не пожар», — утверждают в компании.
По информации «Метинвеста», в воскресенье с 18:00 до 19:00 на предприятии «Азовстали» проводился ежедневный слив попутных продуктов производства — шлака.
«Эта процедура обязательна в производстве и не несет повышенной нагрузки на окружающую среду. Сегодня, 17 марта, с 18 до 19 часов проводился слив на трех участках. Учитывая, что время суток темное, образовалось яркое свечение, которое могли видеть жители города и выдали в социальных сетях видео с необоснованными комментариями, что якобы на предприятии произошел пожар. Официально заявляем, что это абсолютно штатная, контролируемая ситуация. Никакого пожара, взрывов и ЧП на предприятии нет. Просим доверять проверенным источникам информации и не сеять паники», — заявили в пресс-службе «Метинвеста».
Кроме того, об отсутствии пожара заявили и в ГСЧС в Донецкой области.
«По состоянию на 20:00 17 марта на территории металлургического комбината „Азовсталь“ в г. Мариуполь Донецкой области пожары не происходят. Предприятие работает в штатном режиме», — заверили спасатели.
В ГСЧС также уточнили, что машины спасателей приезжали к предприятию, но информация о пожаре не подтвердилась.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресенье сайт Мариуполя сообщил о возгорании на территории меткомбината «Азовсталь» со ссылкой на очевидцев, над предприятием стоит огромный столб огня и дым. В соцсетях отмечали, что огонь сопровождается грохотом и периодическими вспышками, а пламя было видно из разных районов города.
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