В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой

Шоу-бизнес

В конце февраля российская певица Юлия Началова приняла участие в съемках детского вокального конкурса на российском канале, куда пришла, чтобы вручить подарок одной из участниц. Этот эфир стал последним в жизни звезды, пишет «Стархит».

Именно он и транслировался в день ее смерти.

Издание напоминает, что певица снималась в новом сезоне шоу «Ты супер», где была приглашенной звездой. Начав свою певческую карьеру в детстве, Юлия Началова с радостью общалась с начинающими звездами и делилась секретами мастерства. Артистка вышла на сцену, чтобы поздравить одну из участниц, вручить ей небольшой подарок, а также сказать напутственные слова.

«Ты настоящая, поешь очень проникновенно. Я хочу тебе вручить небольшой подарок. Мне кажется, у большого артиста должна быть своя волшебная ручка, которой ты будешь ставить автографы. И помни, что ты сильная и у тебя все получится!», — сказала певица.

Звезда часто признавалась, что старается ценить каждое мгновение жизни. В Instagramона написала даже послание своим поклонникам: «Друзья мои, наслаждайтесь каждой секундой своей жизни! Любите людей, своих детей, родителей, близких, друзей! Не разъедайте себя негативом, развивайтесь, работайте над собой. Становитесь с каждым днем все лучше и лучше. Делитесь радостью и будьте просто благодарны Богу, что вы живы и здоровы!».

Напомним, что врачи до последнего боролись за жизнь Юлии Началовой, которая находилась в тяжелом состоянии в медикаментозной коме. Незадолго до смерти певице была сделана операция на ноге. Последствием данного хирургического вмешательства у Юлии стало сильное кровотечение, которое не сразу удалось остановить. Организм певицы не выдержал нагрузок и ее сердце остановилось.

Смерть молодой и талантливой артистки стала шоком для ее коллег. Звезды выражают соболезнования родным и близким Юлии Началовой и вспоминают о ней, как о певице с уникальным голосом и необыкновенной силой духа. Несмотря на многолетнюю борьбу с недугом, артистка продолжала вести активный образ жизни, превозмогая постоянную боль в суставах.

В данный момент решается непростой вопрос о судьбе дочери певицы двенадцатилетней Веры, которая была очень дружна с мамой. По предварительной информации, девочка будет жить со своим отцом, футболистом Евгением Алдониным.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российская певица Юлия Началова, о смерти которой стало известно 16 марта, скончалась в одной из клиник Москвы, после проведенной операции. 38-летняя артистка ушла из жизни в окружении семьи и близких — родственники приехали в больницу и оставались там до последнего. В то же время проститься с Юлией ее близкие не смогли — после операции пациентка так и не пришла в сознание. Началова оказалась в больнице после больших физических нагрузок во время съемок. Пиар-директор певицы упоминала, что Юлия «стерла ногу». О проблемах со здоровьем певицы было известно и раньше, но хронические недуги обострились, и пациентку срочно направили в реанимацию.

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