Шоу-бизнес

Российская певица Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет. Певица скончалась после тяжелой болезни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность как результат отека легких и мозга.

О кончине Началовой сообщили российские СМИ, а пиар-директор певицы подтвердила, что операция Юлии не помогла, и 16 марта врачи констатировали смерть. Детали смерти Юлии Началовой читайте здесь.

Как сообщает Telegram-канал Super, врачи решились на ампутацию ноги артистке, но из-за общей слабости организма после операции случилась остановка сердца.

Слухи о госпитализации певицы появились 11 марта. По неофициальной информации, Юлию госпитализировали в тяжелом состоянии и сразу в реанимационное отделение. Версии о причинах госпитализации варьировались от пневмонии до проблем с сердцем и отека мозга. Пациентку прооперировали, но ее состояние не улучшилось.

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