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- 7:00 Конкурент Олега Винника и танец Нади Дорофеевой: чем запомнился второй эфир "боев" на "Голосі країни»
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Конкурент Олега Винника и танец Нади Дорофеевой: чем запомнился второй эфир "боев" на "Голосі країни»
Второй эфир «боев» вокального шоу «Голос країни» («1+1») продолжил формировать составы команд звездных тренеров, выбирая лучших из лучших. Уже на следующей неделе подопечные Тины Кароль, Димы Монатика, Потапа и Дана Балана встретятся на этапе «нокауты». А в апреле стартуют прямые эфиры «Голоса», которые и определят победителя девятого сезона проекта.
Решающую битву начала команда Потапа. Екатерина Гулюк из Минска и группа бандуристов «Шпилясті кобзарі» исполнили народную песню «Ой, під вишнею…» в современной обработке.
— Это прекрасное, ритмическое начало, — сказал Монатик. — Под эту музыку хочется танцевать. Сложно кого-то выбрать, но, все же, я поддерживаю Катю.
— Мы поставили музыкантов в не совсем привычные условия, — признался Потап. — Катя — ты была «вишенкой на торте». Но, бандура — это круто! Ребята, вы проходите дальше.
Каждый из тренеров по традиции получил десять секунд на «кражу» исполнителя, не прошедшего дальше. Но, никто так и не нажал кнопку, чтобы забрать Катю.
Команда Дана Балана замахнулась на легендарный хит девяностых. Александр Тесленко из Днепра вступил в бой с Екатериной Бегу.
— Песня прозвучала очень современно, — сказал Потап. — Вы, Екатерина, поете классно, но мне больше понравился Александр.
Тина Кароль тоже отдала свой голос Александру.
— Для меня по вокалу Екатерина была лучше, — сказал Дан. — Хотя Александр в этом проекте стал для меня открытием. Я пойду дальше с Катей.
Никто из тренеров не забрал в свою команду Александра, признав, что он стоит только в начале творческого пути.
Параллельно с «боями» на сцене, между Тиной Кароль и Даном Баланом продолжал развиваться роман.
— Я твой король! — сказал Дан Балан Тине Кароль.
— Это надо еще заслужить, — лукаво улыбнулась Тина.
Команду Монатика представил лирический дуэт — Магдалены Паскар из Крутояровки и Александра Мороза.
— Я посвящаю песню Александру и тому периоду, который тут переживаю, — призналась Магдалена, прикованная к инвалидной коляске.
Песня Тома Оделла «Другая любовь» растрогали до слез Монатика.
— Я бы завтра написал для вас песню, Александр, — признал Дан Балан. — Магдалена — ты крутая! А вместе вы — потрясающий дуэт.
— Это было неимоверно, — сказал Потап. — Вы, как хирурги, разрезали нам душу.
— Знаю, Магдалене было тяжело, но тебе дан большой талант, — сказал Дима. — Александр — талантище! Но со мной остается Магдалена.
Дан Балан и Тина Кароль вступили в сражение за Александра. Он выбрал команду Дана Балана.
Команду Тины Кароль в «боях» представила Мария Никулина и Дарья Храмова.
— У нас будет настоящий бой, — сказала Мария, перед исполнением хита Леди Гаги «Телефон».
Дан Балан и Потап отдали свои голоса Дарье.
— Я вами обоими горжусь, — сказала Тина. — Буду ждать ваших сценических успехов. Со мной дальше идет Даша.
Роксолана Сирота и Артем Банар представили команду Потапа. Участники сразились в песне Монатика «Глубоко».
— Мне так приятно! — признался Монатик. — В этом кавере есть почерк Потапа.
Неожиданно из зрительного зала на сцену вышла Надя Дорофеева, исполнявшая эту песню вместе с Монатиком. Вместе они зажигательно спели несколько куплетов хита. Надя отдала свой голос Артему. Но Потап решил, что дальше с ним проходит Роксолана.
Тина Кароль и Дима Монатик нажали кнопку, чтобы забрать Артема в свои команды. Артем выбрал Тину Кароль.
Дан Балан подготовил для «боев» трио София Шафир, Самуэле Грилли, Гиорги Дарахвелидзе с песней «Батарейка».
— Эту песню я посвящаю тебе, — игриво сказал Дан Балан, обращаясь к Тине Кароль.
Потап отдал свой голос Самюэле.
— Прекрасный номер! — признал Дан. — Вы все трое крутые, но я пойду дальше с Георгием.
Виктория Уварова и Виктория Олейник из команды Димы Монатика вышли на «бои» с песней Алины Паш.
Дан Балан и Потап отдали свои голоса Виктории Олейник.
— Вы уже две победительницы, — сказал Дима Монатик. — Олейник, ты — боец, очень талантливый, с которым я хочу идти дальше.
Команду Тины Кароль представил дуэт Дарьи Ворончук и Даниила Однораленко с лирической песней «Say Something».
— Для меня это лучший номер эфира, — сказал Потап. — Так не хватает подобной музыки.
— Надеюсь, что Дарью «украдут», но в следующий этап я хочу взять Данила, — сказала Тина Кароль.
Но так никто из тренеров не взял в свою команду Дарью.
Команду Дана Балана представил дуэт Германа Романченко и Вячеслава Кретова с песней «Join me in death».
— Спасибо за настоящую мужскую энергию, — сказал Потап. — Хочу поддержать Германа.
— Герман, ты для меня — открытие, — сказал Дан Балан. — У Славы большой потенциал и харизма, я иду дальше с тобой!
— Дан Балан — западный артист с мировым взглядом на музыку, мне очень импонируют его творческие идеи, я благодарен за опыт которым он делится, — признался «ФАКТАМ» Вячеслав Кретов. — Ещё на «слепых прослушиваниях» я понял, что мы найдём с Даном общий язык. Участие в «Голосе країни» — огромная конкуренция и соперничество. Герман отличный парень и сильный соперник, у него хорошая вокальная школа. Мой «бой» был непростым, каждый из нас максимально выложился. Я знал, что будет трудно, но усиленно готовился и был уверен в своих силах. Иначе не победить!
Команду Потапа представил дуэт рабочего завода «Стальканат» Ярослава Кошельника и «цыганского барона» Николая Запорожана с песней на итальянском языке «Confessa».
— Я хочу стать звездой ради моей жены, сыновей и внуков! — сказал перед выходом на сцену Николай.
— Вы мои герои! — сказала Тина Кароль. — Ярослав, вы — конкурент Олега Винника. У Николая космическое чувство музыки. Я отдаю свой голос Ярославу.
— Я хочу аплодировать вам, Николай, стоя, — сказал Потап. — Но дам этому парню из «Стальканата» еще один шанс.
— Николай, вы — мой фаворит, — призналась Кароль. — Я буду отправлять за вас смс.
Команду Монатика представил дуэт бандуристки Марины Круть и братьев Влада и Романа Таранцовых. Они исполнили хит группы «Друга ріка» «Три хвилини». В зале среди зрителей находился лидер группы Валерий Харчишин. В восторге от дуэта, он поднялся на сцену и спел вместе с участниками.
Потап отдал свой голос Марине. Дима Монатик оставил в проекте братьев Таранцовых.
— Дима очень крутой тренер, — признались «ФАКТАМ» Роман и Влад. — Очень легко и интересно с ним работать. Многогранное мышление нашего тренера просто завораживает. Сначала мы представляли исполнение песни на «боях» в оригинальной форме, но умение Димы создавать крутые каверы помогло сделать совершенно новую интерпретацию. Марина — очень сильная конкурентка и сформировавшийся артист. Она знает чего хочет не боится рисковать. И мы больше переживали не за себя, а друг за друга, как родня.
Потап забрал в свою команду Марину Круть.
Команду Тины Кароль представило трио Ники Тупилко из Запорожья, Анастасии Андреевой из Одессы и Виктории Боцвиной из Москвы с песней «Symphony».
Дану Балану понравилась Анастасия. Тина Кароль оставила в своей команде Нику Тупилко.
Из команды Потапа на «бои» вышел дуэт Богданы Ренк из Одессы и Валентина Колаковского из Белгород-Днестровского с песней «Behind blue eyes».
— Это мой последний шанс стать артистом, — сказал Валентин.
— Меня номер зацепил, — отметил Дан Балан.
— Я хочу посвятить эту песню своей бабушке, — призналась Богдана.
— Это была просто бомба! — сказал Потап. — Выбрать очень сложно, но со мной дальше проходит Богдана.
Последними в команде Дана Балана вышел на сцену дуэт Енрикеж Жоао из Анголы и Артем Лиска из Одессы. Для «боев» они выбрали хит «Umbrella».
— Это была командная песня, — признался Монатик. — Я за Жоао.
Дан Балан выбрал Жоао. Тина Кароль «украла» Артема Лиско.
Финальным выступлением в команде Монатик стал дуэт Кристины Сквирской и Алины Пидлужной. Для «боев» тренер выбрал песню «Цвіте терен» в современной обработке.
— Спасибо за музыкальность, — сказала Тина Кароль.
— Спасибо за смелость, — сказал Дима, обращаясь к девушкам. — Мы хотели поэкспериментировать и нам это удалось. Дальше со мной проходит Алина.
Эфир «боев» завершила команда Тины Кароль — дуэт Дэвида Аксельрода и Яны Клявиня с песней «Така як ти».
— Дэвид, я помню ваш голос, — сказал Дан Балан. — Но, признаюсь, меня не цепануло.
— Это была песня, которую я впервые осмелился спеть на большой аудитории, — признался Монатик. — Я бы отдал свой голос Дэвиду.
— Яна, у вас большая душа, — сказала Тина. — Вдвоем вы спели прекрасно, но дальше проходит Дэвид.
Подробности предыдущего эфира читайте здесь.
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