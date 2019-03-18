Украина

Двое сыновей остались без отца: появилось фото украинского бойца, погибщего на Донбассе

В сети появилось фото солдата 54-ї ОМБр Руслана Слисаренко, погибшего при обстреле боевиками хутора Вольный в Попаснянском районе Луганской области 16 марта 2019 года. Его опубликовали составители Книги памяти павших за Украину в Facebook.

В соответствии с обнародованными данными, смерть бойца наступила около 13:00.

Его голову пробил осколок мины боевиков.

Похороны героя запланированы в селе Ивановцы (Барский район Винницкой области), где покоится его мать.

У Руслана остались отец, жена и двое маленьких сыновей.

Боец служил в 54-ой отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Напомним, 16 марта на Харьковщине в посадке было найдено тело бойца-контрактника 92 ОМБР. Полиция проводит расследование зверского убийства военнослужашего.

Также «ФАКТЫ» сообщали имена военных, ставших жертвами взрыва гранаты в блиндаже.



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