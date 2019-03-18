- 8:15 Двое сыновей остались без отца: появилось фото украинского бойца, погибщего на Донбассе
- 8:14 «Вернулся из больницы и узнал, что лишился обеих квартир»: мошенники и полицейский обокрали ученого
- 8:03 Прикидывался украинцем: исповедь экс-сотрудника российской фабрики троллей
- 7:53 Гол экс-игрока «Шахтера» не спас «Олимпик» от поражения в матче с «Динамо», видеообзор матча
- 7:53 Близнецы исполнят заветную мечту, а Льва ждут серьезные перемены: гороскоп на неделю
- 7:46 Сущий ад: празднование годовщины аннексии Крыма шокировало сеть
- 7:24 Меган Маркл и принц Гарри посетили крестины правнучки королевы Елизаветы
- 7:13 На Крымском мосту заметили бронетехнику: в сеть попали фото
- 7:00 Конкурент Олега Винника и танец Нади Дорофеевой: чем запомнился второй эфир "боев" на "Голосі країни»
- 6:55 Названы популярные предвыборные фейки в украинском сегменте Facebook
Двое сыновей остались без отца: появилось фото украинского бойца, погибщего на Донбассе
В сети появилось фото солдата 54-ї ОМБр Руслана Слисаренко, погибшего при обстреле боевиками хутора Вольный в Попаснянском районе Луганской области 16 марта 2019 года. Его опубликовали составители Книги памяти павших за Украину в Facebook.
В соответствии с обнародованными данными, смерть бойца наступила около 13:00.
Его голову пробил осколок мины боевиков.
Похороны героя запланированы в селе Ивановцы (Барский район Винницкой области), где покоится его мать.
У Руслана остались отец, жена и двое маленьких сыновей.
Боец служил в 54-ой отдельной механизированной бригаде ВСУ.
Напомним, 16 марта на Харьковщине в посадке было найдено тело бойца-контрактника 92 ОМБР. Полиция проводит расследование зверского убийства военнослужашего.
Также «ФАКТЫ» сообщали имена военных, ставших жертвами взрыва гранаты в блиндаже.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..