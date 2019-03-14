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Названы фамилии бойцов ВСУ, погибших на Донбассе от взрыва гранаты
Стали известны имена украинских военных, погибших в результате взрыва гранаты в блиндаже 11 марта. Инцидент произошел вблизи села Невельское Ясиноватского района Донецкой области. Это бойцы 17-й ОМПБ «Кировоград» 57-й ОМПБр Эдуард Бершадский и Виталий Люшняк.
О смерти Виталия Люшняка на своей странице в Facebook сообщил глава Новоархангельской райгосадминистрации Сергей Васильченко.
«Виталий Олегович Люшняк, 1996 года рождения, военнослужащий 57 бригады, погиб в зоне проведения операции Объединенных Сил. Защитника Украины похоронили в родном селе Ятрань, Новоархангельского района», — написал он.
Пользователь Twitter под ником Ukr_Che опубликовал фото одного из бойцов.
Как известно, в результате подрыва два человека погибли, еще один боец получил ранение.
Полиция возбудила уголовное производство по статье «Умышленное убийство», проводятся следственные действия. Их целью является установление, было ли случившееся умышленным убийством, либо же произошел несчастный случай.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, какие дефекты обнаружились в результате экспертизы минометов «Молот», повлекших гибель (по неофициальным данным) 19 бойцов ВСУ.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!