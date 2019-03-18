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Свитолина вошла в топ-пятерку мирового теннисного рейтинга
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира. Первая ракетка Украины одесситка Элина Свитолина, дойдя до полуфинала турнира в Индиан-Уэллсе (ее обидчица, 18-летняя канадка Бьянка Андрееску, в итоге выиграла первый в карьере трофей WTA, обыграв в решающем матче немку Анжелик Кербер — 6:4 3:6, 6:4, и стала самой молодой чемпионкой Индиан-Уэллса за последние 20 лет), поднялась на одну строчку и теперь входит в топ-пятерку списка.
Еще две наши соотечественницы, входящие в топ-100 мирового рейтинга, сохранили свои позиции — Леся Цуренко продолжает занимать 28-е место, а Даяна Ястремская осталась на 37-м. Также вплотную к сотне лучших подобралась Катерина Козлова, поднявшаяся со 114-й на 101-ю позицию.
Добавлю, что все упомянутые теннисистки сыграют на турнире, который пройдет в Майами. Козлова начнет свое участие с квалификации, Ястремская стартует с первого раунда, а Цуренко и Свитолина — со второго.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина блеснула идеальной фигурой перед важным турниром в Дубае.
Фото Jimmie 48
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