Новые тренды в обуви: советы лондонского стилиста (фото)

Стиль жизни

Весна пришла, с каждым днем становится теплее. А это значит — пора задуматься о новой обуви. Стильные туфли всегда выгодно подчеркнут наряд. А утратившие актуальность, напротив, сведут на нет все старания выглядеть привлекательно. О новых трендах «ФАКТАМ» рассказала лондонский дизайнер обуви Полина Магий, ценителями искусства которой являются многие модницы. Также Полина дала советы, как правильно выбрать обувь, чтобы она стала вашей любимой, и как ухаживать за ней, чтобы она долго сохраняла презентабельный вид.

— Полина, правда, что вы создавали обувь для членов британской королевской семьи?

— Когда я начинала работать в одной из компаний, получила заказ: создать нарядные босоножки. Кто был заказчиком, не имела представления. А спустя время увидела их на фото на младшей сестре Кейт Миддлтон Пиппе Миддлтон. Конечно, мне было очень приятно.

— Как же они выглядели?

— Это были босоножки из блестящей кожи, украшенные бабочкой из кристаллов.

— Многие девушки стремятся быть похожими на Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

— Сегодня, к слову, в обуви в тренде королевский синий цвет Royal Blue. Он яркий и привлекательный.

*Один из трендов в обуви — королевский синий цвет

— С чем же лучше всего сочетать такую обувь?

— Я бы назвала королевский синий дневным цветом. Туфли в этом оттенке хорошо будут смотреться с джинсами, с белым платьем, с бежевыми, черными, серыми и голубыми вещами гардероба. А вот с яркими цветами — например, оранжевым, зеленым, красным, розовым — комбинировать не советую.

— Какие еще цвета в тренде?

— Весной и летом 2019 года актуален зеленый. Особенно — мятный, освежающий оттенок. Обратите внимание на коралловый. Нужной парой в гардеробе станут серебристые лодочки. Яркую цветную обувь с декором советую носить с однотонной одеждой. В этом случае туфли будут акцентом в вашем образе.

*По словам Полины Магий, нужной парой в гардеробе станут серебристые лодочки

— Какие фактуры в моде?

— Шелк, сатин, бархат. Очень популярны прозрачные пластиковые вставки. Пластик часто используется в декоре каблука и ремешков.

— Квадратный носок в туфлях в тренде?

— Да. И, думаю, он будет актуальным еще не один сезон. Объясняется это прежде всего тем, что такая обувь комфортна, пальцы не сдавлены, чувствуют себя свободно. А если еще и устойчивый каблук, это двойное удобство. Вот что должно быть при покупке обуви в приоритете. Туфли не должны быть маловаты. Помните: та обувь, которая вам неудобна при примерке в магазине, никогда не станет комфортной. Откажитесь от ее покупки. Эта пара не ваша! Каблук выбирайте устойчивый. Удобная обувь станет вашей любимой.

— По-прежнему ли актуальна обувь с открытой пяткой?

— Да, мюли модницы полюбили из-за их удобства. Считаю, что такая пара обуви должна быть у каждой женщины. Мюли незаменимы, особенно для любителей путешествовать. Во-первых, они очень удобны при транспортировке, так как весьма компактны и не занимают много места в багаже. Во-вторых, это прекрасный вариант для прогулок по городу. В этой обуви вы никогда не натрете ноги.

*По мнению дизайнера, у каждой женщины в гардеробе должны быть мюли. Они очень удобны

— Какой декор туфель сегодня в тренде?

— Настоящий хит — шнуровка. Ее должно быть отчетливо видно, поэтому носите такие туфли с платьями и юбками не ниже колена или с шортами.

— Необычно выглядит шнуровка в сочетании с ремешком. Это в тренде?

— Да, конечно.

*На пике популярности шнуровка

— А что в антитренде?

— Не актуальна высокая платформа. Что же касается трендов, они — не догма. Важно выбирать ту обувь, которая вам нравится и подходит по стилю. Трендовая обувь может быть совершенно неуместной в гардеробе, если она ни с чем не сочетается.

— Как ухаживать за любимой обувью, чтобы она как можно дольше сохраняла привлекательный вид?

— Каждую пару храните в отдельной упаковке — например, в коробке. Внутрь вкладывайте бумагу, которая сохранит форму обуви. Белые и бежевые туфли держите подальше от окон. Цвет может быстро выгореть. Если на светлых туфлях появилось пятнышко, попробуйте замаскировать его с помощью обычной присыпки. Используйте грязе- и водоотталкивающие средства.

*В тренде — декоративный каблук

— Как вы стали дизайнером?

- Мне всегда нравились мода и искусство, поэтому я поступила в Лондонский университет моды. А после его окончания стала создавать обувь. Кстати, очень люблю носить то, что создаю.

— Что вас вдохновляет на творчество?

— Путешествия. Особенно яркими впечатления были от посещения Марокко, Арабских Эмиратов, Турции, Бали. В декоре каблуков моих туфель вы можете увидеть множество восточных элементов. Например, арки в мечетях, мозаику. В цветовой палитре — изумруды, золото, серебро…

*Полина Магий: «Удобная обувь становится любимой»

— Какая страна вас больше всего впечатлила?

— Индонезия. В планах сделать коллекцию обуви, посвященную культуре этой страны.

— Бывали ли вы в Украине?

— В прошлом сентябре приезжала к подруге на свадьбу. Киев — очень красивый город. Старинный и современный. Понравились уютные ресторанчики, арт-галереи, магазины, рынки, где можно купить свежайшие натуральные продукты. Конечно же, поразила архитектура, потрясающий вид на Днепр. А еще то, как много в Киеве зелени. Думаю, этот город очень комфортный для жизни.

— Как вы считаете, какой обувь будет в будущем?

— Однозначно удобной. А с точки зрения моды? Думаю, она будет возвращаться, только акценты будут расставляться иначе. Возможно, появятся новые фактуры или сочетания. Ведь никто раньше и предположить не мог, что могут быть вязаные кроссовки. А когда они появились, оказалось, это очень удобно и стильно. Человечество всегда стремится к новому, лучшему.

*В декоре обуви актуален пластик

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Вдохновения, путешествий и прекрасного настроения!

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Фото Полины Магий

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