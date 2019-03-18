Украинские выборы в Антарктиде: ЦИК утвердила состав избиркома на станции «Академик Вернадский»

Общество

Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) Министерства образования и науки Украины сообщил, что полярники на антарктической станции «Академик Вернадский» (на ремонт которой государство впервые выделило на внушительную сумму — 19,6 миллиона гривен) 31 марта получат возможность принять участие в президентских выборах, несмотря на то что находятся в 15 тысячах километров от родной земли.

— Сейчас в Антарктиде работают 34 украинских полярника — зимовщики и участники сезонной экспедиции, — говорит руководитель НАНЦ Евгений Дикий. — На станции «Академик Вернадский» организован избирательный участок, имеющий статус специального. У него своя специфика. Так, передать на него бюллетени весьма проблематично, поэтому Центральная избирательная комиссия (ЦИК) перешлет на станцию бюллетени в электронном виде (скан-копии), а полярники распечатают их. На «Академике Вернадском» уже утверждена избирательная комиссия из четырех человек во главе с начальником зимовки Виктором Сытовым.

* Евгений Дикий: «В Антарктиде в выборах примут участие 34 человека» (фото с сайта life.pravda.com.ua)

В день выборов там установят самодельную кабину для голосования, так что волеизъявление пройдет по всем правилам. Избирательная комиссия подсчитает голоса, но мы не можем гарантировать, что удастся оперативно доставить в Украину протоколы с «мокрой» печатью и бюллетени. Поэтому комиссия быстро перешлет эти документы в ЦИК по Интернету в виде скан-копий.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что впервые после 22-летнего перерыва на украинской станции в Антарктиде зимуют женщины. В состав группы полярников зачислили морского биолога Оксану Савенко и врача Наталью Бабий.

Фото в заголовке с сайта dumskaya.net

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