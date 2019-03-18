- 16:42 ВСУ лишили боевиков еще одного беспилотника
- 16:33 "Укрпочта" влипла в интернет-скандал: хакеры получили доступ к базе данных клиентов
- 16:21 Леся Никитюк попала в больницу
- 16:12 И ни в чем себе не отказывайте: на алкоголь, табак и наркотики украинцы тратят больше, чем на медицину
- 16:07 Битой по машине: во Франции фанат эмоционально отреагировал на поражение своей команды
- 16:03 Снова жертвы: в пункте пропуска на Донбассе умерла женщина
- 15:54 Стрельба в Утрехте: опубликовано фото террориста
- 15:44 Нет закона — нет кредита: почему МВФ откладывает новый транш для Украины
- 15:40 Неожиданно: объявлено имя нового ведущего «Ревизора»
- 15:33 В Киеве очевидцы ДТП спасли водителя, зажатого в салоне загоревшегося автомобиля
Украинские выборы в Антарктиде: ЦИК утвердила состав избиркома на станции «Академик Вернадский»
Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) Министерства образования и науки Украины сообщил, что полярники на антарктической станции «Академик Вернадский» (на ремонт которой государство впервые выделило на внушительную сумму — 19,6 миллиона гривен) 31 марта получат возможность принять участие в президентских выборах, несмотря на то что находятся в 15 тысячах километров от родной земли.
— Сейчас в Антарктиде работают 34 украинских полярника — зимовщики и участники сезонной экспедиции, — говорит руководитель НАНЦ Евгений Дикий. — На станции «Академик Вернадский» организован избирательный участок, имеющий статус специального. У него своя специфика. Так, передать на него бюллетени весьма проблематично, поэтому Центральная избирательная комиссия (ЦИК) перешлет на станцию бюллетени в электронном виде (скан-копии), а полярники распечатают их. На «Академике Вернадском» уже утверждена избирательная комиссия из четырех человек во главе с начальником зимовки Виктором Сытовым.
* Евгений Дикий: «В Антарктиде в выборах примут участие 34 человека» (фото с сайта life.pravda.com.ua)
В день выборов там установят самодельную кабину для голосования, так что волеизъявление пройдет по всем правилам. Избирательная комиссия подсчитает голоса, но мы не можем гарантировать, что удастся оперативно доставить в Украину протоколы с «мокрой» печатью и бюллетени. Поэтому комиссия быстро перешлет эти документы в ЦИК по Интернету в виде скан-копий.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что впервые после 22-летнего перерыва на украинской станции в Антарктиде зимуют женщины. В состав группы полярников зачислили морского биолога Оксану Савенко и врача Наталью Бабий.
Фото в заголовке с сайта dumskaya.net
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...