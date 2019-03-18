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Происшествия

В Киеве мужчина расстрелял авто охранной фирмы: подробности и фото

13:56 18 марта 2019   223
автомобиль
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в машину охранного агенства и фасад учреждения по реализации лотереи.

Напомним, несколько дней назад в Днепровском районе Киева неизвестный мужчина устроил стрельбу на улице.

Сегодняшний инцидент произошел на улице Маршала Якубовского в Голосеевском районе столицы. В полицию поступило сообщение о том, что в автомобиль частной охранной фирмы стрелял неизвестный.

На место происшествия полицейские выяснили, что группа быстрого реагирования охранной фирмы выехала на вызов сотрудников учреждения по реализации лотереи, в котором заявили, что один из посетителей цеплялся к людям, а потом заснул.

Сотрудники охраны вывели пьяного мужчину на улицу. Через полчаса один из членов группы быстрого реагирования услышал звук, похожий на выстрел, а выйдя из транспортного средства, увидел на служебном автомобиле отверстия, характерные для выстрелов.

В течение нескольких часов детективы Голосеевского управления полиции совместно со спецназовцами установили стрелявшего. Это был человек, которого охранники перед этим вывели из заведения. В результате обыска дома у стрелявшего полицейские изъяли ружье, из которого он стрелял в автомобиль охранников.

По данному факту открыто уголовное производство. Фигуранту грозит до семи лет заключения.

Как сообщали «ФАКТЫ», 12 марта марта неизвестные совершили нападение на Голосеевский районный суд Киева — по окнам на втором и третьем этаже была произведена серия выстрелов из огнестрельного оружия. А 15 марта из-за очереди в McDonald's произошла стрельба в Николаеве.

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