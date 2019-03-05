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Происшествия

В Киеве посреди улицы застрелили человека: ищут мужчину в полицейской форме (фото)

12:31 5 марта 2019   1029
убийство
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве в Днепровском районе неизвестный мужчина устроил стрельбу на улице. Убит гражданин, находившийся в черном «Мерседесе» на месте ЧП. Стреляли возле дома по улице Флоренции, 9.

стрельба

Как сообщает Telegram-канал «Киев Оперативный», случай примечателен тем, что стрелком был мужчина в форме, похожей на экипировку сотрудника полиции. На место прибыли патрульные. Ведется расследование.

стрельба

Напомним, в феврале под Киевом бытовой конфликт между мужчинами в кафе закончился стрельбой и ранением. А в Голосеевском районе преступники обстреляли автомобиль, чтобы завладеть сумкой водителя. Были украдены 40 тысяч долларов.

Фото Киев Оперативный/Telegram

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