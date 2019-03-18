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И ни в чем себе не отказывайте: на алкоголь, табак и наркотики украинцы тратят больше, чем на медицину
В Украине обнародовали данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям в 2017 году. Государственный комитет статистики обнародовал свежие данные.
Так, конечные потребительские расходы домашних хозяйств за 2019 рок составили 1 трлн 978 млрд грн. Из них наибольшую долю занимают продукты питания и безалкогольные напитки — 41,3%. Далее идут расходы на транспорт — 10,9% и жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива — 10,8%.
На алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики украинцы за 2017 год потратили 147 млрд грн, что составляет 7,4% от общих расходов. На охрану здоровья граждане тратят 5,5%.
Как писали «ФАКТЫ», в Украине продолжается рост цен на алкогольные напитки. Однако, как оказалось, количество бутылок вина или водки, которые среднестатистический украинец может купить на свою зарплату, увеличивается. Это следует из данных Госстата.
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