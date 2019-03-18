Летние шины и не только: как подготовить автомобиль к весне

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Наконец в Украину пришла долгожданная весна. Люди стали понемногу снимать с себя зимние одежки. О переобувке своих железных коней начали задумываться автомобилисты. Однако не одной лишь сменой шин ограничивается подготовка автомобиля к весенне-летнему периоду эксплуатации. Специалисты рекомендуют также уделить внимание и другим узлам и частям транспортного средства. О том, каких действий ждет от вас ваше авто весной, мы расспросили популярного украинского автожурналиста и эксперта Юлия Максимчука. Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как правильно подготовиться к длительному путешествию на автомобиле.

Менять зимнюю резину на летнюю нужно, когда среднесуточная температура достигнет плюс 7 градусов

— Как только с дорог сходит снег и на дворе теплеет, первое, что приходит в голову автомобилистам, — переобувка своих железных коней. На что следует обратить внимание в ходе этой, казалось бы, элементарной процедуры?

— Отсутствие снега и солнышко в небе — не повод торопиться с заменой зимней резины на летнюю. Ведь согласно требованиям производителей летние шины следует использовать только после того, как среднесуточная температура воздуха будет держаться выше отметки плюс 7 градусов. И не раньше. При низкой температуре коэффициент сцепления летней резины с дорогой не обеспечивается в должной мере, что чревато увеличением тормозного пути, а также ухудшением устойчивости и управляемости машины.

Да и в целом не советую ограничиваться лишь переобувкой. Прежде всего следует оценить остаточную высоту протектора своей летней резины. Напомним, что согласно пункту 31 Правил дорожного движения шины легковых автомобилей и грузовых с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны должны иметь остаточную высоту рисунка протектора не менее 1,6 миллиметра. Для удобства контроля большинство производителей шин делают на своих изделиях индикаторы износа (резиновые ступеньки), которые как раз равны указанной минимальной высоте.

Многочисленные дорожные испытания шин показывают, что опасность аквапланирования на мокрой дороге (когда шина теряет контакт с дорожным покрытием и как бы плывет на поверхности) при сильном износе повышается в разы. Так, в частности, область контакта новой шины с высотой протектора 8 миллиметров с мокрой дорогой при слое воды в 3 миллиметра и скорости 75 километров в час составляет 75 процентов, тогда как при 4 миллиметрах она уменьшается до 58 процентов, а при минимально допустимых 1,6 миллиметра — до 16 процентов. С таким плохим сцеплением риски потерять устойчивость на мокрой дороге и попасть в неприятности очень высоки. Длина тормозного пути на лысой резине тоже существенно увеличивается. Именно поэтому производители шин советуют задумываться о замене резины уже после того, как высота протектора уменьшится до 4 миллиметров.

Свои летние шины также следует внимательно осмотреть на предмет наличия боковых порезов, «шишек», каких-либо острых предметов, которые способны пробить колесо, — гвоздей, стекла и т. п.

Если летние шины у вас собраны вместе с дисками, то перед тем, как их поставить на машину, рекомендуется проверить балансировку колес и их давление и при необходимости привести эти параметры в норму. Более того, для равномерного износа шин в новом сезоне эксплуатации необходимо изменить их месторасположение: те, которые раньше стояли на задней оси, поставить на переднюю, причем по крестообразной схеме (заднее правое — на переднее левое, а заднее левое — на переднее правое).

— Смена шин — это единственное условие по подготовке машины к весенне-летнему сезону?

— Нет, нужно проконтролировать состояние еще ряда узлов и частей транспортного средства. В первую очередь — кузова. Все автомобилисты прекрасно знают, что зимой наши дороги щедро посыпают солью, которая во влажной среде агрессивно воздействует как на краску, так и на все металлические части транспортного средства, провоцируя их коррозию. Поэтому после холодного сезона эксплуатации все дорожные реагенты нужно удалить с машины, тщательно ее вымыв, включая днище и колесные арки.

Оцените также состояние лакокрасочного покрытия: если есть сколы краски, а тем более очаги ржавчины, ее нужно очистить до чистого металла, а затем закрасить с помощью специального ремкомплекта краски, соответствующего цвету вашего автомобиля.

После этого (когда высохнет краска) желательно обработать лакокрасочное покрытие специальными защитными полиролями. Хорошими считаются полироли на основе тефлона и воска карнауба, которые надолго обеспечивают оптимальный уровень защиты покрытия от вредных воздействий внешней среды. Полироли не только защищают, но и придают краске глянец и блеск, благодаря чему машина будет выглядеть как новая.

Важно также оценить состояние щеток стеклоочистителя — в зимний период существует высокий риск их примерзания к стеклу, и водители нередко их повреждают. Резинки надрываются, и, как следствие, дворники начинают хуже функционировать, оставляя в местах надрывов неочищенные участки и разводы. Такие щетки нужно заменить. Хотя необязательно покупать новые дворники — можно лишь заменить их резиновые элементы. Такой вариант куда бюджетнее и часто оказывается не хуже нового комплекта щеток.



* К весенне-летнему сезону следует не только переобуть авто, но и оценить состояние кузова, лакокрасочного покрытия, проверить уровень всех жидкостей

— Нуждается ли при смене сезонов в особом внимании салон автомобиля?

— Жаркие дни уже не за горами, и нелишним будет проверить работоспобность климатической системы салона. Наиболее частой причиной того, что кондиционер плохо работает, является недостаточный уровень хладагента. Обслуживание современной климатической системы автомобиля лучше доверить профессиональному сервису. Сами вы можете разве что заменить салонный фильтр системы.

На зиму автовладельцы часто кладут в салон резиновые коврики, так как за ними легче ухаживать и они меньше способствуют запотеванию стекол. С наступлением погожих дней водители возвращают назад текстильные напольные ковры. Если автомобиль не новый, советую обязательно проверить их состояние — с годами коврики протираются до дыр, в особенности наиболее часто использующийся водительский ковер (то же касается и резиновых покрытий). При этом сезонная смена ковриков в целом позволяет продлить срок эксплуатации каждого комплекта.

Весной рекомендуется провести полную диагностику ходовой системы автомобиля

— Подготовка машины к весне подразумевает также и визуальный осмотр двигателя, — продолжает Юлий Максимчук. — В холодное время года температура под капотом автомобиля меняется от минус 30 до плюс 95 градусов, что может привести в негодность пластиковые и резиновые детали мотора и других агрегатов. А это в свою очередь ведет к потере герметичности соединений и, как следствие, утечкам антифриза и масла. Особенно это актуально для старых автомобилей, где естественный износ резино-пластиковых деталей обусловлен их возрастом.

Важно также проверить уровень всех жидкостей: масла, тормозной жидкости, антифриза или тосола. При необходимости их недостаток нужно дополнить. И желательно не смешивать жидкости разных марок и цветов, а применять рекомендованные заводом-изготовителем или же их заменители.

Многие автовладельцы не придают должного внимания аккумуляторной батарее, считая, что если зимой она не подводила, то ждать от нее подвоха весной тем более не стоит. В действительности аккумулятор в течение зимы испытывает большие нагрузки ввиду затрудненного пуска мотора, постоянной работы печки и т. д. После таких повышенных нагрузок и испытаний с наступлением тепла желательно проверить его заряд и удостовериться, что он максимален. Если нет — проверить плотность электролита, долить дистиллированную воду, при необходимости зарядить батарею, даже если для запуска двигателя его мощности хватает. Стоит также осмотреть клеммы аккумулятора на предмет окисления.

В зимний период подвеска автомобиля подвергается повышенным нагрузкам, поэтому в преддверии теплых дней важно проверить ее состояние. Лучше всего подъехать на специализированное СТО и провести полную диагностику ходовой, выяснив состояние сайлент-блоков, пыльников, шаровых опор, амортизаторов, шрусов, рулевых тяг. Если на резинотехнических деталях подвески имеются разрывы, трещины, сколы, их необходимо заменить. Нелишним будет смазать все крепежные соединения подвески. Рекомендую также проверить и при необходимости подкорректировать развал-схождение колес, особенно после смены резины и изменения радиуса шин. Эту процедуру рекомендуется проходить каждый раз после попадания колес в ямы, на которые богаты наши дороги.

Пройдя основные этапы подготовки автомобиля к весенне-летнему периоду эксплуатации, вы сделаете ваши поездки безопасными и комфортными.

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Фото в заголовке Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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