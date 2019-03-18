Украина

В Украине меняют строительные нормы при ремонте дорог: но повысит ли это качество автомагистралей?

Повысить срок службы наших автомагистралей на целых 20 процентов планируют за счет изменения состава асфальтобетонной смеси, который будут применять в дальнейшем при строительстве и ремонте дорог, сообщил на своей странице в «Фейсбуке» заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

«Качество строительства дорог — постоянная проблема в Украине. И с ней нужно заканчивать, внедряя современные европейские и другие зарубежные решения, которые сегодня широко применяются во всем мире», — подчеркнул замминистра.

По словам Парцхаладзе, Минрегион предлагает внести поправку в государственные строительные нормы (ГСН), обязав проектировщиков применять модифицированные битумы при устройстве дорожного покрытия из асфальтобетона.

«Сначала их будут использовать на крупнейших трассах, общегосударственных дорогах и основных магистралях. А в дальнейшем по возможности делать и на всех остальных дорогах. По экспертным оценкам, это позволит на 20 процентов продлить срок службы дорог», — заявил чиновник.

Такой материал уже доказал свою эффективность в дорожном строительстве, имеет большую тепло- и морозоустойчивость, эластичность и прочность. Его применение способствовало бы увеличению срока службы наших дорог, повышению их надежности и долговечности.

Символично, что практически накануне этого заявления замминистра инфраструктуры Украины Виктор Довгань, инспектируя качество автодорог в Закарпатье, попал в ДТП, о чем он также сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

«По дорогам солнечного Закарпатья — 12 часов в машине: Львов — Рахов — Солотвино — Мукачево — Ужгород — Свалява — Львов. Полное отсутствие дорожного покрытия на трассе Н-09 — дороги вдоль государственной границы с Румынией и соединяющей несколько районов. Наша машина даже из-за ямы вылетела в кювет, хорошо, что скорость была 20 километров в час и только вырвало колесо», — написал Виктор Довгань.

По словам Довганя, в 2019 году на автодороги из бюджета выделено 600 миллионов гривен. Замминистра считает, что в ремонте в первую очередь нуждаются дороги западного направления.

Однако далеко не все пользователи соцсетей разделяют оптимизм отечественных чиновников, логично обращая внимание на то, что не только в изменении строительных норм кроется проблема ужасающего качества украинских дорог. По мнению автомобилистов, необходимо лишь строго соблюдать существующие требования и не разворовывать бюджетные средства. Многие также считают, что наши дороги в том числе убивают тяжелые перегруженные фуры.

Вот что, в частности, написал под восторженным постом Льва Парцхаладзе Сергей Порохин: «Зачем вновь изобретать колесо — нужны жесткий контроль и контракт на качество и гарантию! Нашим хоть с Марса битум и технологии дай, а они в первую очередь думают, как бы урвать себе и родственникам деньжат на избушку-виллу и джип крутой!» Вторит ему и Игорь Пешков: «А может, начать выполнять хотя бы те нормы, которые уже есть?»

Еще один пользователь «Фейсбука» Виталий Грищенко пишет: «Когда фуры взвешивать начнем, как минимум при въезде в любой населенный пункт? И не только при въезде, но и между городами, и штрафовать за превышение тоннажа вплоть до изъятия транспортного средства? Когда будет электронный учет фур при разгрузке и загрузке? А то что за городом, что в городе едешь по продавленной ими колее… Все эти смеси — как мертвому припарка при неконтролируемых грузоперевозках!»

Ярослав Конжолка задает риторический вопрос: «Если бы замминистра себе колесо не повредил в Закарпатье, то и существующие ГСНы не нужно было бы менять?»

Напомним, ранее в соцсетях показали дорогу на Закарпатье, превратившуюся в «американские горки», и нынешнее состояние «трассы смерти» Кропивницкий — Николаев.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter