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Мир

Воевал в Чечне: что известно о задержанном стрелке из Утрехта

20:12 18 марта 2019   255
Стрельба
Инф. «ФАКТОВ»

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в трамвае нидерландского города Утрехта. Им оказался 37-летний Гекмен Таныш.

Факт задержания подтвердил на пресс-конференции в понедельник представитель нидерландской полиции, передает телерадиокомпания RTL. Мотивы действий Таныша пока неясны.

Задержание было проведено во время спецоперации в одном из домов, штурм которого провело антитеррористическое подразделение полиции Нидерландов.

Как писали «ФАКТЫ», ранее 18 марта мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, еще несколько человек получили ранения.

Личность Таныша, который подозревается в стрельбе, была установлена, благодаря камерам видеонаблюдения. Турецкая газета Hurriyet сообщила, что Таныш ранее участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике РФ. Кроме того, его арестовывали несколько лет назад за причастность к террористической группировке «Исламское государство».

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