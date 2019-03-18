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После стрельбы в Утрехте в Нидерландах проводится масштабная антитеррористическая операция (фото)

В понедельник, 18 марта, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о проведении антитеррористической операции в Утрехте. В этом городе в 10:45 по местному времени кто-то обстрелял пассажиров трамвая. Стрельба велась прямо в салоне. Подозреваемый скрылся. По одной из версий, он уехал на автомобиле Renault Clio красного цвета.

Стрельба произошла в этом трамвае на площади рядом с центральным железнодорожным вокзалом

Местные СМИ сообщают об одном убитом и нескольких раненых. Точное число пострадавших пока не называется. Очевидцы утверждают, что вертолеты скорой помощи забрали с места происшествия троих раненых. А на земле осталось лежать накрытое тело. Следовательно, один человек точно был убит. По некоторым сведениям, это женщина.

Не исключено, что стрелявший был не один. Поэтому в Утрехте введен режим чрезвычайной ситуации. Закрыты все школы и детские сады. Остановлено движение общественного транспорта. Жителей города просят проявлять бдительность и осторожность.

Стрельба произошла на площади 24 октября. Она находится недалеко от центрального железнодорожного вокзала Утрехта. Там тоже введены срочные дополнительные меры безопасности. Сам вокзал оцеплен полицией. Усилена охрана всех крупных транспортных развязок города, а также международного аэропорта Схипхол в Амстердаме. Утрехт находится всего в 35 километрах от него.

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После бойни в Новой Зеландии власти нескольких стран Европы усилили меры безопасности. Особое внимание уделяется мечетям.

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