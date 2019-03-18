Синоптики пообещали украинцам жаркую весну

Украина

Апрель и май в Украине будут более теплыми, чем обычно. Об этом сообщила заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Национальной академии наук Вазира Мартазинова.

«В апреле мы ожидаем температуру на два градуса выше средних многолетних значений по всей территории Украины. Естественно, я думаю, что будет еще выше, но, как правило, мы ограничиваемся двумя-тремя градусами выше нормы. То есть среднемесячная температура в апреле будет от девяти с половиной до одиннадцати градусов по всей территории Украины», — сказала она.

По ее словам, в мае температура воздуха также ожидается на два градуса выше нормы по всей территории Украины. При этом температура в западных областях ожидается на уровне 15−17 градусов, а на остальной территории Украины среднемесячная температура ожидается на уровне 17−19 градусов.

Также Мартазинова сообщила, что в конце апреля и в начале мая практически не будет осадков, сообщает Укринформ.

«Вторая половина апреля и до 15 мая осадков практически не будет, будет очень сухо. И мы это почувствуем, потому что температура будет высокой, но потом май восстановит и влажность, и температуру», — сказала она.

По словам синоптика, после 10 апреля к 20-му температурный режим будет резко подниматься и становиться выше нормы — возможно, до 28 градусов при безоблачной погоде. Нижняя граница температуры в апреле — начале мая может доходить до 20−22 градусов тепла. После 20 мая придет похолодание, до заморозков не дойдет, но оно будет сопровождаться и осадками, и шквальными ветрами, возможны кратковременные ливни и град.

«Начало июня будет с такими же осадками, как и вторая половина мая, потому что лето наше стало короче. Оно начинается с середины июня и заканчивается серединой августа — то есть 15 августа, это, по сути, 1 сентября и начало осени — ранней, длинной, с теплыми дождями, теплым температурным режимом. И это — приобретение еще месяца для сельского хозяйства», — подчеркнула климатолог.

Что касается Киева и Киевской области, то к концу марта и началу апреля тут ожидается понижение температуры.

«Возможны резкие, но краткосрочные похолодания. Первые 5 дней в апреле может быть до заморозков. Но это краткосрочное похолодание. Осадки, которые мы ожидаем перед этим похолоданием, будут очень важны — они принесут влагу и не будут, таким образом, способствовать влиянию заморозков. Дальше в апреле до конца месяца осадков практически не будет. То есть апрель получается суховатым. Особенно со второй половины месяца», — отметила Мартазинова.

Как писали «ФАКТЫ», 19 марта в Украину придет атмосферный фронт, который принесет на часть территории дожди, а также снизит температуру воздуха в западных и северных областях страны.

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