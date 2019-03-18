Украина

С весной придется подождать: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

19 марта в Украину придет атмосферный фронт, который принесет на часть территории дожди, а также снизит температуру воздуха в западных и северных областях страны. Об этом в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

Осадки пройдут в Винницкой, Киевской, Житомирской и Черниговской областях.

Кроме этой условной полосы, по словам Диденко, существенные осадки больше нигде не ожидаются.

Тепло во вторник будет на востоке, юге и во многих центральных областях, но это уже будет не сегодняшнее тепло.

В Киеве 19 марта ожидается похолодание до + 8 + 10 градусов, пройдет дождь, набегут тучи.

Диденко прогнозирует, что и к концу недели в столице сегодняшних роскошных градусов также не будет.

«Неудивительно, ведь это практически апрельские значения температуры воздуха. Поэтому сегодня купаемся в апрельском тепле, как в отпуске на море, а завтра возвращаемся домой, в март», — пишет синоптик.

Напомним, астрономическая весна придет в Украину 21 марта. Но с 20 марта предстоит новое похолодание. Такой же прогноз сделал и народный синоптик Леонид Горбань. По его расчетам, 20−24 марта снова могут ударить морозы до 4−6 (а в северных и восточных областях — даже больше) градусов с небольшими снегопадами. К концу месяца «минусовые» температуры уйдут, но с теплом придут дожди. А в первой декаде апреля уже можно надеяться на устойчивое потепление.

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