Политзаключенный Эдем Бекиров намерен объявить голодовку, — дочь активиста

Украина

Арестованный в оккупированном Крыму крымскотатарский активист Эдем Бекиров собирается объявить голодовку. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его дочь Элеонора Бекирова.

«Мой отец собирается объявить голодовку. Сегодня его день начался с показателя 16 мм сахара. Мы стараемся через адвоката уговорить его не объявлять голодовку, но пока безуспешно», — отметила Бекирова.

Также она написала, что еду, которую родные прислали еще три дня назад, он получил только вчера. За два дня продукты испортились, а пищу, которую готовят в СИЗО, Бекирову есть нельзя.

«Ему создают невыносимые условия, с издевкой говорят: „Иди на прогулку“, на пятый этаж по винтовой лестнице… как они себе это представляют?» — написала Бекирова.

Напомним, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря 2018 года. Он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе.

По словам адвокатов политузника, у Бекирова есть заболевания, которые препятствуют пребыванию в заключении: анатомические дефекты — ампутации, которые требуют постоянного медицинского сопровождения, — сахарный диабет. В то же время оккупационные власти заявили, что болезни крымского татарина не препятствуют его пребыванию под стражей.

Как ранее писали «ФАКТЫ», после встречи с пленником в СИЗО в оккупированном Симферополе его адвокат Ислям Велиляев Здоровье находящегося под заключением крымскотатарского активиста Эдема Бекирова резко ухудшилось. По его словам, Бекиров последнее время в камере страдал от боли в сердце, одышки и бессонницы. Теперь у мужчины, у которого сахарный диабет и ампутирована нога, начались судороги, а уровень сахара в крови остается высоким и не падает. Инсулин, который колют заключенному трижды на день, уже не помогает.

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