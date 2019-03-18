- 0:52 Заклеила скотчем один глаз: британка перенесла паралич лица из-за напряжения на работе
- 0:37 Порошенко назвал сроки начала переговоров о введении миротворцев на Донбасс
- 23:55 ДТП на Дорогожичах в Киеве: водитель Chevrolet перекрыл движение по улице Телиги
- 23:26 Порошенко рассказал, как Украина будет возвращать Крым
- 23:15 Политзаключенный Эдем Бекиров намерен объявить голодовку, — дочь активиста
- 22:49 Суд в Киеве вынес суровый приговор официальному представителю Путина в Крыму
- 22:29 В Киеве на несколько ночей закроют маршрут скоростного трамвая
- 22:01 Безногий мальчик из Казахстана сыграл в футбол с Шевченко и Зинченко
- 21:59 Синоптики пообещали украинцам жаркую весну
- 21:56 В Киеве 20–21 марта отключат воду из-за профилактических работ: адреса
Политзаключенный Эдем Бекиров намерен объявить голодовку, — дочь активиста
Арестованный в оккупированном Крыму крымскотатарский активист Эдем Бекиров собирается объявить голодовку. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его дочь Элеонора Бекирова.
«Мой отец собирается объявить голодовку. Сегодня его день начался с показателя 16 мм сахара. Мы стараемся через адвоката уговорить его не объявлять голодовку, но пока безуспешно», — отметила Бекирова.
Также она написала, что еду, которую родные прислали еще три дня назад, он получил только вчера. За два дня продукты испортились, а пищу, которую готовят в СИЗО, Бекирову есть нельзя.
«Ему создают невыносимые условия, с издевкой говорят: „Иди на прогулку“, на пятый этаж по винтовой лестнице… как они себе это представляют?» — написала Бекирова.
Напомним, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря 2018 года. Он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе.
По словам адвокатов политузника, у Бекирова есть заболевания, которые препятствуют пребыванию в заключении: анатомические дефекты — ампутации, которые требуют постоянного медицинского сопровождения, — сахарный диабет. В то же время оккупационные власти заявили, что болезни крымского татарина не препятствуют его пребыванию под стражей.
Как ранее писали «ФАКТЫ», после встречи с пленником в СИЗО в оккупированном Симферополе его адвокат Ислям Велиляев Здоровье находящегося под заключением крымскотатарского активиста Эдема Бекирова резко ухудшилось. По его словам, Бекиров последнее время в камере страдал от боли в сердце, одышки и бессонницы. Теперь у мужчины, у которого сахарный диабет и ампутирована нога, начались судороги, а уровень сахара в крови остается высоким и не падает. Инсулин, который колют заключенному трижды на день, уже не помогает.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...